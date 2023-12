اولین چیزی که در مورد این تصاویر نظر هر کسی را جلب می‌کند، این است که تقریبا همه‌ی آن‌ها روشن و رنگارنگ هستند. این یک تضاد کامل با اکثر سریال‌ها، فیلم‌ها و بازی‌های پساآخرالزمانی است که شامل خود فال‌اوت نیز می‌شود. پالت رنگی در تصاویر جدید نسبت به فیلم‌های تیره و تار و خاکستری مانند The Book of Eli یا The Road یا سریال‌هایی مانند The Walking Dead به Asteroid City وس اندرسون نزدیک‌تر است. در هر صورت دنیای فال‌اوت در این سریال گرم و صمیمی به نظر می‌رسد؛ در پس‌زمینه درختان سبز سالمی وجود دارد، تصویری از آسمان آبی وجود دارد و تقریباً در هر تصویر نور خورشید درخشانی دیده می‌شود.

در واقع به نظر می‌رسد که حتی وقتی میلیاردها نفر در یک بحران هسته‌ای از بین می‌روند، اگر فقط ۲۱۹ سال صبر کنید، زمین هنوز مکان خوبی برای بازدید محسوب می‌شود. البته این تعداد انگشت‌شمار از تصاویر به این معنی نیست که کل سریال به این شکل خواهد بود. اگر بخواهیم به حدس و گمان بسنده کنیم، این نماها احتمالاً همه مربوط به دو قسمت اول هستند که در آن قهرمان داستان ما، لوسی، پناهگاه ۳۳ را ترک می‌کند و به زمین‌های بایر کالیفرنیا می‌رود. او راه خود را به یک شهر به نام فیلی پیدا کرده و با یک غول جایزه‌ بگیر با نام The Ghoul و بازی والتون گاگینز ملاقات می‌کند.

هرچند اگر همه‌ی قسمت‌ها اینگونه پر زرق و برق به نظر برسند نیز چندان چیز بدی نیست. تاریک بودن بیش از حد می‌تواند خسته‌کننده شود و حتی برخی از مکان‌های بازی‌های سری فال‌اوت نیز از این موضوع یعنی خشن بودن بیش از حد رنج می‌برند. در این میان شاید بگویید که با جهانی پساآخرالزمانی سروکار داریم، با این حال با گذشت صدها سال پس از سقوط بمب‌ها، انبوه زباله‌های کثیف در همه جا وجود ندارد و به همین دلیل است که مادهایی برای حذف هزاران قطعه‌ی چرت و مزخرف در فال‌اوت ۴ وجود دارد.

حتی تصویر شخصیت والتون گاگینز که بیرون یک کارگاه پر از آشغال در فیلی نشسته است، پالت رنگی گرم و روشنی دارد. انبوهی از زباله در پس‌زمینه وجود دارد، اما فضا به طور کلی تمیز است. از طرفی تصویری از لوسی که به شهر نگاه می‌کند، کابین هواپیمایی را نشان می‌دهد که روی یک پشت بام قرار دارد و یک میخانه‌ی فلزی در پس‌زمینه نیز وجود دارد که جذاب به نظر می‌رسند. با توجه به این به نظر می‌رسد که سریال بیشتر به طنز متمایل شود تا ترس و این به هیچ وجه انتخاب بدی نیست.

شخصیت گاگینز به عنوان یک غول چند صد ساله که گوشتش را در اثر تشعشعات هسته‌ای از دست داده، ترسناک نیست. جاناتان نولان به عنوان شورانر سریال می‌گوید که ترسناک نبودن چهره‌ی گاگینز به این دلیل است که شما نمی‌خواهید چهره‌ی چنین بازیگری را با انبوهی پلاستیک بپوشانید، اما ناخوشایند نکردن این چهره نیز به احساس صمیمی بودن جهان می‌افزاید. او همچنین بیان کرد که گاگینز باید مانند یک غول در بازی به نظر رسیده و به نوعی جذاب باشد.

در این میان هیجان‌انگیزترین تصویر منتشر شده بدون شک تصویر Caswennan است. این کشتی هوایی عظیم سازمان Brotherhood of Steel که تقریبا شبیه به کشتی Prydwen در فال‌اوت ۴ است، با هلی‌کوپترهایی که در اطراف آن قرار دارند، هیبت خود را به خوبی به رخ می‌کشد.

این در کنار دو تصویر از زره‌های قدرت یا همان پاور آرمور، نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از سریال به فرهنگ نظامی سازمان ذکر شده اختصاص دارد. هرچند بسیاری از این سازمان دل خوشی ندارند با این حال نمی‌توان از دیدن آن‌ها در زره‌های ذکر شده و پرواز در کشتی‌های هوایی که وفاداری نسبتاً خوبی به منبع اقتباس خود دارند، هیجان‌زده نشد.

هرچند این تصاویر عالی به نظر می‌رسند اما نباید در مورد تعداد انگشت‌شماری از تصاویر به شدت هیجان‌زده شوید. در واقع باید منتظر بمانیم تا این سریال در ماه آوریل اکران شود تا عملکرد آن را از نظر داستانی نیز بررسی کنیم.

در هر صورت این سریال از آمازون می‌آید که اخیراً یک میلیارد دلار برای سریال ارباب حلقه‌ها یعنی «حلقه‌های قدرت» خرج کرده است که با اینکه از نظر بصری فوق‌العاده به نظر می‌رسید اما نتوانست آنگونه که باید طرفداران را راضی نگه دارد. در نهایت امیدواریم که داستان فال‌اوت به اندازه این چند تصویر اول با کیفیت باشد.

منبع: PCGamer

