فیلم‌های نئو نوآر جذاب و متعددی ساخته شدند ولی برخی از آن‌ها از جمله تاریک‌ترین فیلم‌های نئو نوآر به شمار می‌روند.

در عصر طلایی هالیوود، فیلم‌های نوآر با فیلم‌های کلاسیکی همچون فیلم The Third Man محصول سال ۱۹۴۹ میلادی به تحسین جهانی و محبوبیت بسیار زیاد دست پیدا کردند و شهرت بسیار زیادی به دست آوردند. این اثر سینمایی با فیلم‌برداری تاریک و تلخ خودش و همچنین داستان‌سرایی گیرایش به‌سرعت محبوب شد.

فیلم‌های کلاسیک نوآر معمولاً با کلیشه‌ها و مواردی از جمله پایان‌بندی ناخوشایند، استفاده‌های شیک از فیلم‌برداری سیاه و سفید، نگرش‌های بدبینانه نسبت به عاشقانه و شخصیت‌های اصلی ضدقهرمان مشخص می‌شدند. در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی، سبک نوآر با زیرژانر نئو نوآر احیا شد که بسیاری از این موارد و روش‌ها را برای مخاطبان امروزی به‌روزرسانی کرد و از جمله آن‌ها نیز می‌توان به خشونت آشکارتر و همچنین تصاویر سیاه و سفید با سایه‌های خشن و کنتراست رنگ بالا اشاره کرد.

همان‌طور که از نامش مشخص است، فیلم‌های نئو نوآر اغلب از نظر لحنی و زیبایی‌شناختی بسیار تاریک و تلخ هستند. این آثار اغلب اوقات داستان شخصیتی ضدقهرمان را دنبال می‌کنند و در بیشتر موارد نیز شخصیت‌های اصلی آن‌ها فردی است که از نظر روانی به‌شدت دچار مشکل است و از جمله آن‌ها می‌توان به شخصیت تراویس بیکل در فیلم Taxi Driver و شخصیت او دائه سو در فیلم Oldboy اشاره کرد. با در نظر گرفتن مضامین، محتوای گرافیکی و همچنین نگرشی بدبینانه نسبت به جهان، در ادامه به معرفی ۱۰ مورد از تاریک‌ترین فیلم‌های نئو نوآر می‌پردازیم. همراه با ما باشید.

۱۰. فیلم Cold in July – محصول سال ۲۰۱۴

فیلم Cold in July

فیلم «سرمای ژوئیه» اثری به کارگردانی جیم میکل است و فیلم‌نامه آن را نیز خود او به همراه نیک دامیچی قلم زده است. این اثر سینمایی فیلمی در ژانر مهیج و نئو نوآر به شمار می‌رود که بر اساس رمانی به همین نام محصول سال ۱۹۸۹ میلادی نوشته جو آر لانسدیل ساخته شده است. این فیلم داستان مرد خانواده‌داری به نام ریچارد با بازی مایکل سی هال را دنبال می‌کند که وقتی به طور تصادفی فردی مزاحم در داخل خانه‌اش را می‌کشد، زندگی‌اش دگرگون می‌شود. او که از این برخورد بسیار آسیب‌دیده، به درون یک توطئه گسترده جنایت‌کارانه کشیده می‌شود که شامل ارتباطات مافیایی و یک حلقه فیلم است.

فیلم «سرمای ژوئیه» بیشتر با تغییرات درون‌مایه دراماتیک خودش شناخته می‌شود و در طول مدت زمان خودش بین کمدی و جدیت مرگبار تغییر لحن می‌دهد. سکانس آغازین فیلم از تهاجم به خانه نیز بسیار تاریک است و نمونه‌ای عاطفی‌تر و پیچیده‌تر از دفاع از خانه را به نمایش در می‌آورد. علاوه بر این، مضامین نگران‌کننده فیلم و خشونت خونین در اوج آن به تاریکی آن می‌افزاید. این فیلم با خط داستانی نئو نوآر و همچنین زیبایی‌شناسی شیک خودش، فیلمی هیجان‌انگیز و بسیار مؤثری است که با هنرنمایی بسیار قوی مایکل سی حال و همچنین سم شپرد و دان جانسون همراه شده است.

۹. فیلم Brawl in Cell Block 99 – محصول سال ۲۰۱۷

فیلم Brawl in Cell Block 99

فیلم «شورش در سلول ۹۹» اثری به نویسندگی و کارگردانی اس کریگ زاهلر است که اثری در ژانر اکشن، مهیج و نئو نوآر به شمار می‌رود و داستان یک قاچاقچی مواد مخدر به نام بردلی با بازی وینس وان را دنبال می‌کند که پس از دستگیری توسط پلیس به هفت سال زندان محکوم شده است. پس از آن نیز یکی از همکاران فروشنده مواد مخدر الیزر با بازی دیون موسیاسیتو به نام پلاسید من با بازی اودو کایر به ملاقات او می‌آید و به او اطلاع می‌دهد که اگر به زندان با حداکثر امنیت نرود و فردی در سلول بسیار خطرناک ۹۹ را به قتل نرساند، همسرش لورن با بازی جنیفر کارپنتر و فرزند متولد نشده‌شان شکنجه خواهند شد. همین نیز بردلی را مجبور می‌کند تا وارد یک کار بسیار خشونت‌آمیز به‌خاطر خانواده‌اش شود و همه چیز خودش را به خطر بیندازد.

این اثر سینمایی ساختار آرامی دارد که در لحظاتی با جرقه‌های شدید خشونت و شکنجه فوران می‌کند. فیلم «شورش در سلول ۹۹» ادای احترام بی‌رحمانه‌ای به زیرژانر کلاسیک استثمار زندان است و مضامین تیره و محتوای گرافیکی آن نیز مطمئناً برای همه افراد مناسب نیست. این فیلم تحسین قابل‌توجهی را از منتقدان دریافت کرد که بیشتر به‌خاطر نقش‌آفرینی بسیار قوی وینس وان بوده است و در نتیجه آن نیز امتیاز ۹۰ درصد را از منتقدان در وب سایت راتن تومیتوز به دست آورده است.

۸. فیلم ۸MM – محصول سال ۱۹۹۹

فیلم ۸MM

فیلم «۸ میلیمتری» به کارگردانی جوئل شوماخر فقید است و فیلم‌نامه آن را نیز اندرو کوین واکر قلم زده است، کسی که بیشتر به‌خاطر نگارش فیلم‌نامه فیلم Seven شهرت دارد. فیلم «۸ میلیمتری» اثری مهیج و نئو نوآر با بازی نیکلاس کیج و واکین فینیکس است و در آن، جیمز گاندولفینی و پیتر استورمار نیز نقش‌آفرینی‌های خوبی ارائه کردند. این فیلم داستان کارآگاهی خصوصی به نام تام ولز را دنبال می‌کند که در حال تحقیق درباره اعتبار یک فیلم است و همین نیز باعث می‌شود تا او در نهایت به درون دنیای جنایت‌کارانه و تاریکی کشیده شود که پر از قتل و محتوای نامناسب است.

اگرچه این اثر سینمایی عمدتاً از اینکه بیش از حد گرافیکی و بصری باشد، خودداری می‌کند اما محتوای آن بدون شک آزاردهنده است. همان‌طور که فیلم به جلو پیش می‌رود، قهرمان داستان به طور فزاینده‌ای از اصول اخلاقی فاصله می‌گیرد چراکه میل به انتقام و اغوای تاریکی بر او غلبه می‌کند. این اثر سینمایی با نقش‌آفرینی‌های عالی و لحظات واقعاً تکان‌دهنده، یک فیلم نئو نوآر و تاریک دست کم گرفته شده و دلنشین است.

۷. فیلم You Were Never Really Here – محصول سال ۲۰۱۷

فیلم You Were Never Really Here

فیلم «تو هرگز واقعاً اینجا نبودی» توسط لین رمزی نویسندگی و کارگردانی شده است، کسی که بیشتر به‌خاطر ساخت فیلم مهیج و روان‌شناختی We Need To Talk About Kevin محصول سال ۲۰۱۱ میلادی شناخته می‌شود. این فیلم اثری نئو نوآر و مهیج به شمار می‌رود که بر اساس رمانی به همین نام محصول سال ۲۰۱۳ میلادی نوشته جاناتان آمس ساخته شده است و داستان آدمکشی به نام جو با بازی واکین فینیکس را دنبال می‌کند که با روش‌های خشن و بی‌رحمانه قربانیان قاچاق انسان را نجات می‌دهد و معمولاً نیز از یک چکش به‌عنوان سلاح خودش استفاده می‌کند. وقتی جو وظیفه پیدا می‌کند تا دختر جوان یک سیاستمدار به نام نینا با بازی ایکاترینا سامسونوف را نجات بدهد، به درون توطئه خطرناکی کشیده می‌شود که زندگی عزیزانش را به خطر می‌اندازد.

این فیلم به زیبایی تدوین و کارگردانی شده و با وجود اینکه خشونت زیادی در آن نمایش داده می‌شود، فضایی رؤیایی و ظریف را ایجاد کرده است. این اثر سینمایی با وجود مضامین نگران کننده‌اش، تاریکی واقعی خودش را در درون تصویر حساس و واقع‌گرایانه‌اش از PTSD قرار داده است که هم جو و هم نینا از آن رنج می‌برند. از بازی خیره‌کننده واکین فینیکس تا تدوین خارق‌العاده و همچنین درون‌مایه خسته‌کننده این اثر سینمایی همگی آسیب روحی و فقدان را در بیننده بر می‌انگیزند و همین نیز این اثر سینمایی را به یک مدیتیشن تاریک و شگفت‌انگیز درباره زندگی از طریق درد بسیار زیاد تبدیل می‌کند.

۶. فیلم Manhunter – محصول سال ۱۹۸۶

فیلم Manhunter

فیلم «شکارچی انسان» بر اساس رمان Red Dragon نوشته توماس هریس ساخته شده و اثری مهیج و نئو نوآر به کارگردانی و نویسندگی مایکل مان است. این فیلم داستان یک تحلیلگر مجرمان به نام ویل گراهام با بازی ویلیام پترسن را دنبال می‌کند که از استعداد منحصربه‌فرد خودش برای ورود به ذهن قاتل‌های زنجیره‌ای استفاده می‌کند تا با نتایج به دست آمده به حل پرونده‌‌ای تازه از قاتلی به نام توث فیری با بازی تام نونان کمک کند. برایان کاکس نیز در این اثر سینمایی نقش مکملی برجسته را بازی می‌کند و نقش دکتر هانیبال لکتور را به تصویر می‌کشد، کسی که با وجود زندانی بودن، با توث فیری مکاتبه مخفیانه‌ای انجام می‌دهد.

فیلم «شکارچی انسان» اولین تصویرگری از شخصیت هانیبال لکتر در دنیای سینما به شمار می‌رود، آن هم سال‌ها قبل از اینکه فیلم ترسناک و روان‌شناختی بسیار تحسین شده The Silence of the Lambs به روی پرده سینماها بیاید. موضوع فیلم «شکارچی انسان» طبیعتاً فوق‌العاده تاریک است و تعداد کمی از فیلم‌های پلیسی به موضوع وحشتناکی همچون آدم‌خواری پرداختند. این در حالی است که کارگردانی شیک مایکل مان نیز این موضوع وحشتناک و تیره را برجسته‌تر کرده است. با وجود اینکه این اثر سینمایی یک فیلم ترسناک به شمار نمی‌رود اما حاوی سکانس‌هایی است که واقعاً ترسناک و بسیار پرتنش هستند و تجربه‌ای منحصربه‌فرد را در زیرژانر نئو نوآر ارائه می‌کنند.

۵. فیلم Nightcrawler – محصول سال ۲۰۱۴

فیلم Nightcrawler

فیلم «شبگرد» اثری نئو نوآر و مهیج به نویسندگی و کارگردانی دن گیلروی است و در آن، جیک جیلنهال، رنه روسو و ریز احمد نقش‌آفرینی می‌کنند. این اثر سینمایی داستان فیلم‌بردار مستقلی به نام لو بلوم با بازی جیک جیلنهال را دنبال می‌کند که از پیامدهای جنایات و تصادفات وحشتناک فیلم می‌گیرد تا آن‌ها را به ایستگاه‌های خبری بفروشد. او به‌عنوان فردی کاملاً غیراخلاقی نشان داده می‌شود که از سوژه‌های ویدئوهای خودش و افراد نزدیک به خود سوءاستفاده می‎‌کند و سرمایه مالی و اجتماعی خودش را بر جان و امنیت دیگران ترجیح می‌دهد.

این اثر سینمایی به مطالعه کاراکتری عمیقاً عصبی می‌پردازد که جیک جیلنهال توانسته به‌خوبی از پس آن بربیاید و یکی از بهترین نقش‌آفرینی‌های خودش را ارائه کند. همه چیز درباره شخصیت لو از ظاهر لاغر او گفته تا شیوه صحبت کردنش به گونه‌ای طراحی شده که از همان ابتدا مخاطبان را نسبت به او بدبین کند و اقدامات ظالمانه و فاسد او را نامناسب بداند. این اثر سینمایی با فیلم‌نامه کمدی تلخ خودش، نقش‌آفرینی عالی و همچنین مضامین از سرمایه‌داری سمی به یکی از بهترین فیلم‌های مهیج قرن بیست یکم تبدیل شده است.

۴. فیلم Taxi Driver – محصول سال ۱۹۷۶

