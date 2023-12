صداپیشه Tommy در بازی The Last of Us هنوز فیلمنامه قسمت سوم را دریافت نکرده است

جفری پیرس (Jeffrey Pierce)، که صداپیشگی تامی میلر (Tommy Miller) در بازی The Last of Us را بر عهده دارد، با Dexerto برای انجام یک مصاحبه به گفتگو نشست. این صداپیشه همچنین آنچه را که امیدوار است در قسمت سوم فرنچایز محبوبش ببیند، فاش کرد.

وقتی صحبت از فرنچایزهای گیمینگ در دوران مدرن می‌شود، The Last of Us قطعاً یکی از بزرگترین‌ها و بهترین‌ها است. قسمت اول که برای اولین‌بار در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، با تحسینی جهانی روبه‌رو گشت. بسیاری تا به امروز هنوز آن را یکی از بهترین بازی‌های ساخته شده می‌دانند.

دنباله آن، یعنی The Last of Us Part II، در سال ۲۰۲۰ عرضه شد و در حالی که داستان و نکات داستانی خاص آن با واکنش‌های متفاوتی از سوی گیمرهای منتخب مواجه گشت، اما بار دیگر تحسین کامل منتقدان را برانگیخت.

هیاهو و میل برای بازی سوم هرگز بیشتر از این نبوده است. جفری پیرس، بازیگری که در دو بازی اول صداپیشگی تامی میلر را بر عهده داشت، در مصاحبه‌ای اختصاصی با Dexerto، درباره امیدها و خواسته‌های خود برای بازی سوم صحبت کرد.

جوئل Joel و الی Ellie قلب و روح دو بازی اول The Last of Us هستند

هشدار اسپویلر از این قسمت به بعد، زیرا اکنون در مورد نکات اصلی دو بازی اول The Last of Us صحبت خواهیم کرد.

جفری پیرس ادعا می‌کند که کار روی The Last of Us Part III را شروع نکرده است

هنگامی که از پیرس در مورد قسمت سوم سؤال شد، پیرس به سرعت پاسخ داد و فاش کرد که در زمان انجام این گفت‌وگو، ظاهراً او چیزی در مورد پروژه جدید نمی‌داند و کار روی آن را شروع نکرده.

در این نقطه، ساخت قسمت سوم به هیچ شکلی آغاز نشده است، حداقل تا آنجایی که من می‌دانم. راستش را بخواهید من نمی‌خواهم خودم را در معرض انتظارات و هایپ بیش از حد در مورد بازی مورد علاقه‌ام قرار دهم و سپس با چیزی کاملاً متفاوت مواجه شوم.

با این حال، پیرس به سرعت اضافه کرد که به کارگردان فرنچایز، نیل دراکمن (Neil Druckmann)، ایمان کامل دارد و می‌داند که وقتی فیلمنامه‌ای برای قسمت سوم دریافت کند، قطعاً «عالی» خواهد بود.

وقتی نیل فیلمنامه‌ای به من می‌دهد، اعتماد کامل دارم که بی‌نقص خواهد بود، زیرا تا به حال همین‌طور بوده است. وقتی از من در مورد The Last of Us Part III سوال می‌شود، باید بگویم که هیچ ایده‌ای از آنچه در حال صحبت کردن درباره آن هستید ندارم.

مرگ جوئل نقطه اصلی داستان The Last of Us Part II است

البته یکی از تکان‌دهنده‌ترین لحظات بازی The Last of Us Part II، مرگ قهرمان داستان، یعنی جوئل، بود. این تراژدی به انتقامی که هم تامی و هم الی را در طول بازی به جلو می‌کشد، دامن می‌زند.

در نتیجه، الی به عنوان تنها قهرمان اصلی بازی در اواخر قسمت دوم، سوئیچ را روی گیمرها باز کرده و ابی (Abby) را به دومین شخصیت قابل بازی در طول دنباله تبدیل می‌کند.

صداپیشه تامی می‌خواهد که Bloaterها در The Last of Us Part III قابل بازی باشند

برای پیرس، ایدۀ داشتنِ شخصیت‌های قابل بازیِ بیشتر یک ایده هیجان‌انگیز است. با این حال، صداپیشه تامی ایده‌ کمی دارد که می‌خواهد در قسمت سوم چه کسی را کنترل کند.

اگر بتوانید چیزی به قسمت سوم The Last of Us اضافه کنید چه؟ چه می‌تواند باشد؟ من می‌خواهم به‌عنوان یک Bloater، Clicker یا Runner بازی کنم و فکر می‌کنم این ایده خیلی باحال باشد.

در حالی که پیرس ممکن است نداند قسمت سوم چگونه خواهد بود، اما از اینکه به عنوان یکی از عاشقان سری، امیدهایی را که از بازی سوم حاصل می‌شود، ارزیابی می‌کند، خوشحال است.

من می‌توانم به عنوان یک طرفدار بیشتر از یک صداپیشه صحبت کنم و بگویم که انتظار برای بازی The Last of Us Part III بسیار سخت شده است. عجله کن نیل، بیا شروع کنیم.

برای موفقیت The Last of Us Part III، صبر عنصر کلیدی است

منبع متن: gamefa