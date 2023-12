سریال Monarch: Legacy of Monsters با تلاش برای کنار هم قرار دادن ناگفته‌های دنیای هیولایی لجندری پای شخصیت‌ها و وقایع جالب توجهی را به داستان باز کرده که می‌تواند طرفداران این فرنچایز را سگرم نماید.

سریال Monarch: Legacy of Monsters با تلاش برای کنار هم قرار دادن ناگفته‌های دنیای هیولایی لجندری پای شخصیت‌ها و وقایع جالب توجهی را به داستان باز کرده که می‌تواند طرفداران این فرنچایز را سگرم نماید. اصولاً هر چند سال یک بار موج جدیدی در هالیوود به راه افتاده که کمپانی‌های بزرگ فیلم‌سازی را مجاب می‌کند تا با چنین موجی همسو شده و سرمایه‌گذاری بزرگی در مدیوم‌های سینما و تلویزیون انجام دهند. ریسک استودیو مارول برای آغاز یک دنیای سینمایی گسترده که در سال ۲۰۰۸ با فیلم مرد آهنی آغاز شد، موفقیت‌ آمیز ظاهر گشت و با فیلم جنجالی انتقام‌جویان در سال ۲۰۱۲ به یک ثبات قابل توجهی رسید تا کمپانی دیزنی بتواند طی ۱ دهه آینده فیلم و سریال‌های گوناگونی را در این دنیای سینمایی تولید کرده و سود سرشاری را تصاحب نماید. به راه افتادن موج خلق یک دنیای سینمایی سبب شد تا کمپانی‌های مختلفی با الهام از استودیو مارول دست به چنین اقدامی بزنند. دنیاهای سینمایی نظیر دنیای عنکبوتی سونی پیکچرز با فیلم مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز سال ۲۰۱۲، دارک یونیورس کمپانی یونیورسال با فیلم مومیایی سال ۲۰۱۷ و دنیای سینمایی دی‌سی کمپانی برادران وارنر با فیلم مرد پولادین در سال ۲۰۱۳ همگی تلاش‌های ناموفقی بودند تا با الهام از دنیای سینمایی مارول، بستری را مهیا نمایند تا بتوانند با ساخت فیلم و سریال‌های مختلف، سودآوری گسترده‌ای را تجربه کنند. با این حال دنیاهای سینمایی نام برده شده تنها بر روی کاغذ سعی در تقلید از دنیای سینمایی مارول داشته و عملاً هیچ فکر و ایده ارزشمندی در پس راه اندازی چنین فرنچایزهای بزرگی نبود و در نهایت نیز هر یک با شکست مواجه شده و به تعطیلی کشانده شدند. در این بین اما کمپانی لجندری در سال ۲۰۱۴ وارد میدان شد و فیلم جدیدی از گودزیلا را به کارگردانی گرث ادواردز راهی سینماهای جهان کرد؛ اثری که با ۵۳۰ میلیون دلار فرو در گیشه جهانی زمینه را برای آغاز دنیای سینمایی هیولا محوری آغاز کرد که اگرچه واژه “موفقیت آمیز” برای آن زیادی به نظر می‌رسد اما با هر ضرب و زوری که بوده طی ۱۰ سال اخیر با ۴ فیلم ادامه پیدا کرده و طرفدارانش منتظر اکران پروژه سینمایی جدید آن می‌باشند که دنباله‌ای بر فیلم گودزیلا در برابر کونگ بوده و برای اکران در سال میلادی آینده برنامه ریزی شده است. دنیای سینمایی هیولایی کمپانی لجندری بر پایه هیولاهای نمادین تاریخ سینمای همچون گودزیلا، کینگ کونگ و گیدورا بنا نهاده شده است. دنیای سینمایی هیجان‌انگیزی که امسال یک سریال تلویزیونی به نام Monarch: Legacy of Monsters دریافت کرده تا تکه‌های پازل را کنار هم قرار داده و با تکیه بر برخی از شخصیت‌ها و وقایع فیلم‌های قبلی، به گسترش این فرنچایز بپردازد. اثری که در معرفی سریال این هفته به سراغش رفته تا ببینیم که کمپانی اپل چه دستپختی برای ما تدارک دیده است. نام سریال: Monarch: Legacy of Monsters

نام سریال به فارسی: مونارک: میراث هیولاها

ژانر: اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی و هیولا محور

سال پخش: ۲۰۲۳

سازندگان: کریس بلک و مت فرکشن

بازیگران: کرت راسل، کیرسی کلمونز، وایات راسل، رن واتابی، ماری یاماموتو و آنا ساوای

شبکه: سرویس استریم اپل تی‌وی پلاس پس از آغاز دنیای سینمایی هیولایی کمپانی لجندری، در سال ۲۰۱۷ شاهد اکران نخستین فیلم از کینگ کونگ بودیم که پای سازمان جدید و مرموزی به نام مونارک را به داستان باز می‌کرد. سازمانی که طی فیلم‌های گودزیلا: پادشاه هیولاه و گودزیلا در برابر کونگ در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ شاهد پرداخت بیشتری حول محورشان بودیم و اساساً حکم همان پل ارتباطی را داشتند که نیک فیوری برای فاز اول تا سوم دنیای سینمایی مارول ایفا کرده بود. سازمانی مخوف و بزرگ که طی دهه‌های مختلف مشغول مطالعه و تحقیق بر روی هیولاهای عظیم‌الجثه تاریخ بوده و حال که سر و کله آن‌ها از اعماق زمین پیدا شده است، وارد میدان شده تا ذات آن‌ها و موجودیتشان را مورد کنکاش قرار دهند و چه بسا از آن‌ها برای اهداف جاه‌طلبانه بشریت استفاده بگیرند. به همین منظور که در سریال جدید کمپانی اپل یعنی Monarch: Legacy of Monsters با ساز و کار این سازمان و شخصیت‌های مرتبط با آن آشنا می‌شویم که احتمالاً نقشی تاثیرگذار در آینده این دنیای سینمایی هیولایی خواهند داشت. این مجموعه تلویزیونی با شخصیت کیت راندا کار خود را آغاز می‌کند. دختر جوانی که در جریان وقایع فیلم گودزیلا سال ۲۰۱۴ با او او آشنا شدیم. در همان قسمت ابتدایی Monarch: Legacy of Monsters متوجه می‌شویم که در جریان حمله گودزیلا به شهر سان‌ فرانسیسکو او شاهد مرگ و میرهای شوکه‌کننده‌ای بوده و حال که پدرش ناپدید شده و مرده پنداشته می‌شود، سفری را به شهر توکیو آغاز کرده تا به سراغ خانه قدیمی پدرش برود. خانه‌ای که با رسیدن به آن جا متوجه واقعیت تلخی می‌شود. واقعیتی که خبر از وجود یک همسر و فرزند دیگر از پدر کیت می‌دهد. برادر او که کنتارو راندا نام دارد علی‌رغم آن که خواهان برملا شدن حقیقت حول محور پدرش می‌باشد اما با مخالفت کیت مواجه شده و رابطه خواهر و برادری آن‌ها از همان ابتدا به در بسته خورده و کمبودهای زندگی‌شان از نبود پدر را بر سر یکدیگر خالی می‌کنند. با این حال پیدا کردن مدارک مرموزی حول محور هیولاها سبب می‌شود تا به شکل ناخواسته این برادر و خواهر با یکدیگر همراه شده تا حقیقت را جویا شوند. حقیقتی که پای سازمان مونارک را به داستان باز کرده و ما را به چندین دهه قبل می‌برد. جایی که مادربزرگ کیت و کنتارو در کنار معشوقه خود و سرباز ارتش ایالات متحده به قزاقستان سفر کرده تا تحقیقات خود را من باب هیولاها گسترش دهند. آن‌ها در جریان ماجراجویی خود با شهر خالی از سکنه و قرنطیه شده‌ای مواجه می‌شوند که زیر آن جا به لانه یکی از هیولاها به نام موتو تبدیل شده و تخم‌گذاری شده است. اصرار محققان سبب می‌شود تا با وجود خطرات پیش رو به درون این مخفیگاه ورود کرده تا از تخم‌های به جا مانده از موتو نمونه برداری کنند؛ اتفاقی که به مانند کلیشه همیشگی این دست از آثار طبق برنامه پیش نرفته و شخصیت‌های داستان را با اتفاقات غیرمنتظره و وحشتناکی روبرو می‌کند. ویژگی منحصر به فرد دنیای سینمایی هیولایی کمپانی لجندری که از سال ۲۰۱۴ خودنمایی می‌کرد، حس و حال مرموز و تیره و تاریکی بود که حول محور موجودیت هیولاها وجود داشت. حس و حالی که متاسفانه در فیلم گودزیلا در برابر کونگ سال ۲۰۲۱ کاملاً نادیده گرفته شد و طبق تریلر به نمایش درآمده از دنباله آن نیز بیشتر به زرق و برق آن‌ها توجه شده تا مرموز بودنشان و اساساً لحن این دنیای سینمایی از سال ۲۰۲۱ به بعد دگرگون شده است. با این حال خوشبختانه سریال Monarch: Legacy of Monsters به سراغ همان حس و حال پر رمز و راز داستان رفته و هیولاها را نه موجوداتی پر زرق و برق که سکانس‌های تماشایی پدید می‌آورند، بلکه موجوداتی ناشناخته و مخوف به تصویر کشیده که در کسری از ثانیه می‌توانند یک شهر را با خاک یکسان کنند. خوشبختانه سازندگان این مجموعه موفق شده‌اند تا در کنار بازگرداندن لحن فیلم‌های پیشین، شخصیت‌ها و وقایعی که به باد فراموشی سپرده شده بودند را به مرکز توجه بازگردانده و وقایع جالب توجهی را حول محور آن‌ها رقم بزنند. مهمترین مسئله‌ای که در قبال آثار هیولا محور باید توجه مخاطب را جلب نماید، بحث جلوه‌های بصری می‌باشد که نمایش هیولاها و مبارزات آن‌ها با یکدیگر با بهترین کیفیت ممکن می‌تواند ضعف فیلم‌نامه و شخصیت‌های کلیشه‌ای را تا حدودی قابل تحمل جلوه نماید. اتفاقی که از سال ۲۰۱۴ تا به امروز رخ داده و دنیای سینمایی هیولایی کمپانی لجندری با وجود تمامی ضعف و مشکلاتش اما به واسطه حضور همین هیولاهای محبوب و تماشایی از تعطیلی و شکست نجات پیدا کرده است. باید گفت که حقیقتاً اپل در این زمینه سنگ تمام گذاشته و جلوه‌های بصری Monarch: Legacy of Monsters به عنوان یک اثر تلویزیونی دست کمی از شاهکار نداشته و به راحتی می‌تواند با کیفیت فیلم‌های سینمایی این فرنچایز رقابت نماید. جزئیات هیولاهای به تصویر کشیده شده و حس عظیم‌الجثگی آن‌ها بسیار جذاب و چشمگیر از آب درآمده و تماشای آن‌ها که مشغول ویران کردن محیط اطرافشان هستند، می‌تواند هر بیننده‌ای را به وجد بیاورد. در نهایت باید گفت تماشای مجموعه تلویزیونی Monarch: Legacy of Monsters برای هر یک از طرفداران گودزیلا و باقی هیولاهای نمادین سینما امری واجب محسوب می‌شود. سریالی با جلوه‌های بصری چشم‌نواز و حس و حال مرموزانه‌ای که جنبه انسانی‌اش مخاطب را آزرده خاطر نکرده و بالعکس، شخصیت‌هایی را معرفی کرده که در خدمت به داستان بوده و تا حد ممکن از کلیشه فاصله گرفته‌اند. اگر که دوست دارید تا حال و هوای فیلم‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ را باری دیگر تجربه کنید، تماشای سریال پرهزینه اپل را به شما توصیه می‌کنیم. منبع: گیمفا

منبع متن: gamefa