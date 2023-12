کارگردان سری The Last of Us و رئیس استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) در پست جدید خود داخل پلتفرم X ابراز شگفت‌زدگی و تعجب از تریلر GTA VI کرد. نیل دراکمن در پست جدید خود گفت: فک‌برانداز! به عنوان کسی که در میامی بزرگ شده است… باید بگویم که این به شدت آشنا بود. بازی […]

کارگردان The Last of Us: تریلر GTA VI فک‌برانداز است محمد حسین کریمی ۱۴ آذر ۱۴۰۲ - 13:41