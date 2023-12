استودیوی Starbreeze پروژه جدید خود که مبتنی بر ‌D&D است را معرفی کرد

این بازی که با موتور Unreal Engine 5 در حال توسعه است، برای همه‌ی پلتفرم‌های اصلی منتشر خواهد شد. شرکت Starbreeze Entertainment در حال کار روی یک بازی اکشن-ماجراجویی جدید بر اساس Dungeons and Dragons از Wizards of the Coast است. این بازی با اسم رمز Project Baxter در سال ۲۰۲۶ برای تمام پلتفرم‌های اصلی […]

این بازی که با موتور Unreal Engine 5 در حال توسعه است، برای همه‌ی پلتفرم‌های اصلی منتشر خواهد شد. شرکت Starbreeze Entertainment در حال کار روی یک بازی اکشن-ماجراجویی جدید بر اساس Dungeons and Dragons از Wizards of the Coast است. این بازی با اسم رمز Project Baxter در سال ۲۰۲۶ برای تمام پلتفرم‌های اصلی با قابلیت cross-play عرضه خواهد شد. Project Baxter که توسط Starbreeze توسعه خواهد یافت، با استفاده از Unreal Engine 5 ساخته می‌شود و دارای ویژگی‌هایی مانند حالت چندنفره و عناصر سرویس‌محور خواهد بود. جزئیات دیگری مشخص نیست، اما مدیرعامل Starbreeze، توبیاس یوگرن (Tobias Sjögren)، در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: تصور زوجی بهتر از Dungeons and Dragons و Starbreeze، برای ساخت اثری با قابلیت تکرار بالا، سخت است. او افزود: هنگام بررسی IP‌های بالقوه برای پروژه‌های آینده، Dungeons and Dragons همیشه در صدر لیست ما قرار داشت. من از اینکه این لایسنس را اعلام می‌کنم بسیار خوشحالم. می‌خواهم از Wizards of the Coast تشکر کنم که چنین شریک خوبی بوده‌اند. توسعه بازی در جریان است و ما هیجان‌زده هستیم که یک اکشن-ماجراجویی Dungeons and Dragons شگفت‌انگیز را در سال ۲۰۲۶ ارائه دهیم. یوجین ایوانز، معاون ارشد استراتژی دیجیتال و مجوز در Wizards of the Coast و Hasbro گفت: Dungeons and Dragons یک سال فوق‌العاده را پشت سر می‌گذارد. برندهای بازی ما، از جمله Dungeons and Dragons، همچنان با اجرای برنامه ما برای رشد دیجیتال خود، شرکای بزرگی را جذب می‌کنند. همکاری ما با Starbreeze نمونه بارز این استراتژی است. با توجه به بازی‌های چشمگیر و علاقه آنها به Dungeons and Dragons، مطمئن هستیم که آنها تجربه‌ای را ایجاد خواهند کرد که طرفداران را در سراسر جهان خوشحال کنند. این اعلامیه با توجه به پروژه‌های دیگر Starbreeze، به ویژه Payday 3، جالب است. این بازی تیراندازی co-op که در سپتامبر با واکنش‌های متفاوتی منتشر شد و اخیراً ویژگی‌های جدید مانند Legacy Heists را دریافت کرده، همچنین در حال آماده‌شدن برای اولین DLC داستانی بزرگ خود با عنوان Syntax Error است. اینکه آیا Project Baxter نیز تحت نظارت این تیم قرار خواهد گرفت یا خیر، هنوز مشخص نیست. در همین حال، برای جزئیات و آپدیت‌های بیشتر، منتظر بمانید.

