قرار است تا شاهد انتشار عنوانی با نام The First Berserker: Khazan، در سبک نقش آفرینی اکشن توسط استودیوی Nexon باشیم.

اگر به یاد داشته باشید، استودیوی Nexon عنوانی با نام Arad Chronicle: Khazan معرفی کرده بود که انتظار می‌رفت در سبک تک‌نفره داستانی نقش آفرینی، بر اساس داستان بازی Doungeon Fighter Online عرضه شود. اکنون به نظر اسم این بازی به The First Berserker: Khazan تغییر پیدا کرده و قرار است تریلری از آن را در مراسم The Game Awards ببینیم.

داستان بازی حول محوریت شخصیتی با نام General Khazan جریان دارد که به اشتباه تبعید شده است و اکنون قصد دارد انتقام بگیرد. بر اساس لور داستانی Dungeon Fighter Online، او بیش از ۸۰۰ سال برای امپراطوری Pelos خدمت کرده و اکنون خیانتی علیه او صورت گرفته است. همچنین به نظر می‌رسد که او یک شبح است و طلسمی با نام Kazan Syndrome را از خود پخش می‌کند که باعث می‌شود Berserker ها از آن رنج ببرند.

هنوز هیچ تاریخ دقیقی برای عرضه‌ی بازی مشخص نشده است. گرافیک بازی به صورت سل‌شید طراحی شده که بسیار زیباست و از جزئیات مرتبط با گیم‌پلی خبری نیست. اما پلیرها می‌توانند حرکات تهاجمی و دفاعی از خود نشان دهند و شخصیت و سلاح‌های او را شخصی‌سازی کنند.

این بازی برای PC ،Playstation و Xbox عرضه خواهد شد و در تاریخ ۷ دسامبر ( ۱۶ آذر)، جزئیات بیشتری از آن در The Game Awards به نمایش در خواهد آمد.