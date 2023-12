در سال ۲۰۱۱ شرکت یوبیسافت یک نسخه ریمستر از بازی Beyond Good and Evil برای کنسول‌های نسل هفتمی منتشر کرد که این ریمستر نیز توانست موفقیت بسیار خوبی بدست بیاورد و به یکی از بهترین بازی‌های نسل هفتم تبدیل شود. نتیجه همه این موارد نشان می‌دهد که طرفداران بیاند گود اند اویل بسیار زیاد هستند و در نتیجه افراد زیادی منتظر یک بازسازی کامل یا یک شماره جدید از این مجموعه هستند.

حال یک اتفاق جالب در مورد این بازی افتاده است. چندی پیش یک نسخه از بیاند گود اند اویل برای برخی از مشترکین Ubisoft Plus در دسترس قرار گرفت. این نسخه از Beyond Good and Evil در اصل نسخه ۲۰ سالگی این بازی بوده ولی طبق گفته یوبیسافت نسخه نهایی نیست ولی یک خبر بسیار خوب برای طرفداران این مجموعه است.

در نسخه ۲۰ سالگی بازی بیاند گود اند اویل بازیکنان دوباره به دنیای بسیار زیبای این بازی باز می‌گردند. جایی که می‌توانند دوباره با شخصیت‌های دوست داشتنی Beyond Good and Evil روبرو شده و دوباره داستان زیبای آن را تجربه کنند. شرکت سازنده تمام تلاش خود را کرده تا در نسخه ۲۰ سالگی این بازی اصالت آن را حفظ کند و به طور کامل این بازی دوست داشتنی را از نو طراحی نکند.

نکته اصلی نسخه ۲۰ سالگی پیشرفت این بازی در زمینه تکنولوژی است. به این شکل که حال شما می‌توانید عنوانی که در سال ۲۰۰۳ تولید شده است را با رزولوشن ۴K و نرخ فریم ۶۰ تجربه کنید. همینطور اینکه این بازی از لحاظ گرافیکی نیز پیشرفت داشته و گیم‌پلی آن نیز به طور کامل به روز شده است. به همین دلیل کاربران جدید نیز از تجربه آن لذت خواهند برد.

در بازی بیاند گود اند اویل جدید چندین حالت تازه هم به‌ وجود آمده است. برای مثال در این بازی شما می‌توانید به دنبال گنج بگردید یا اینکه در حالت اسپیدران (Speedrun) توانایی‌های خود را به آزمایش بکشید. در کنار آن چندین آیتم دیگر هم به بازی اضافه شده تا یک تجربه تکراری را برای طرفداران این مجموعه ارائه ندهد. نسخه ۲۰ سالگی بازی بیاند گود اند اویل در اوایل سال ۲۰۲۴ میلادی یعنی اوایل زمستان امسال در دسترس طرفداران قرار خواهد گرفت.

با توجه به اینکه هنوز خبری از بیاند گود اند اویل ۲ نشده است، بازسازی شماره ۱ این بازی می‌تواند برای طرفداران جالب باشد. البته این موضوع می‌توان به این اشاره کند که شرکت یوبیسافت قصد دارد طرفداران را برای معرفی رسمی بازی Beyond Good and Evil 2 آماده کند.

