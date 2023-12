سونی اخیراً از فهرست کامل شخصیت‌هایی که در حالت روگ‌لایت The Last of Us Part 2 Remastered قابل بازی خواهند بود، رونمایی کرده است.

حالت روگ‌لایت بازی The Last of Us Part 2 Remastered که No Return نام دارد، یکی از بزرگ‌ترین و جذاب‌ترین حالت‌های جدید این بازی خواهد بود و جزئیات بیشتر در مورد آن پیش از عرضه‌ی این ریمستر در ژانویه منتشر می‌شود. در همین راستا، ناتی داگ و سونی فهرست کامل شخصیت‌هایی را که در حالت روگ‌لایت این ریمستر حضور دارند، منتشر کرده‌اند.

سونی از طریق حساب رسمی پلی استیشن انگلستان در توییتر تایید کرده است شخصیت‌های الی، جوئل، ابی، تامی، دینا، جسی، Lev، یارا، Manny و مل در حالت No Return عنوان The Last of Us Part 2 Remastered قابل بازی خواهند بود. ناتی داگ پیش‌تر اشاره کرده بود که هر یک از این شخصیت‌ها، ویژگی‌ها و سبک بازی منحصر به فرد خود را دارند. همچنین یک کارمند سابق ناتی داگ نیز در صفحه‌ی لینکدین خود اشاره کرد که حالت No Return در مجموع دارای ۱۲ مرحله خواهد بود.

بازی The Last of Us Part 2 Remastered در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۹ دی ۱۴۰۲) برای پلی استیشن ۵ منتشر خواهد شد.