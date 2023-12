حضور بازی Prince of Persia: The Lost Crown در The Game Awards 2023 تایید شد

در این مراسم، پیش از انتشار بازی در تاریخ ۱۸ ژانویه (۲۸ دی)، یک تریلر داستانی برای این عنوان اکشن-ماجراجویی منتشر خواهد شد.

با نزدیک شدن به مراسم The Game Awards، جزئیات بیشتری در مورد مواردی که این رویداد در زمینه معرفی و اعلامیه‌ها در نظر دارد، به دست می‌آید و اکنون حضور یک عنوان بزرگ دیگر در این رویداد تأیید شده است.

حساب رسمی Prince of Persia در توییتر تأیید کرد که Prince of Persia: The Lost Crown در مراسم The Game Awards روز جمعه، یک تریلر داستانی جدید دریافت خواهد کرد. احتمالاً شاهد مبارزات و گیم‌پلی بیشتری برای این عنوان اکشن-ماجراجویی آینده خواهیم بود، با تمرکز بیشتر روایت و شخصیت‌ها نسبت به تریلرهای قبلی.

مراسم The Game Awards 2023 حدود دو و نیم تا سه ساعت طول خواهد کشید و شامل رونمایی‌های جدیدی از Sega، مایکروسافت و سایر شرکت‌ها خواهد بود. Prince of Persia: The Lost Crown قرار است در تاریخ ۱۸ ژانویه (۲۸ دی) برای PS5، Xbox Series X/S، PS4، Xbox One، Nintendo Switch و PC عرضه شود.