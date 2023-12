تریلر فیلم Leave The World Behind، مواجه‌ی ناگهانی خانواده‌ی سندفورد را با آخرالزمان به تصویر می‌کشد. فیلم Leave The World Behind (جهان را پشت سر بگذار)، روایتگر داستان کلی و آماندا سندفورد با بازی ایثن هاوک و جولیا رابرتس است که برای یک سفر خانوادگی به همراه دو فرزند خود رهسپار لانگ آیلند می‌شوند؛ اما […]

تریلر نهایی فیلم Leave The World Behind منتشر شد علی جلیلی ۱۴ آذر ۱۴۰۲ - 23:00