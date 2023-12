کارگردان فیلم The Legend of Zelda به دنبال آن است تا اثرش بازتابی از سبک و سیاق فیلمسازی هایائو میازاکی باشد. کمپانی سونی و نینتندو به دنبال ساخت اثری لایو اکشن بر اساس The Legend of Zelda هستند و در همین راستا نیز اخیرا وس بال را برای کارگردانی آن به خدمت گرفتند. ساخت این […]

منبع متن: gamefa