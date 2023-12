ویدیو: آنباکس نسخه W.L.F بازی The Last of Us Part 2 Remastered را تماشا کنید

این نسخه از The Last of Us Part 2 Remastered چند آیتم فیزیکی به همراه خواهد داشت و از امروز می‌توانید آن را پیش خرید کنید. ماه دیگر شاهد انتشار The Last of Us Part 2 Remastered خواهیم بود. حال به تازگی تریلری منتشر شده است که در آن شاهد آنباکس یک نسخه‌ی ویژه از […]

منبع متن: gamefa