مدتی دیگر شاهد انتشار The Last of Us 2 Remastered خواهیم بود و اکنون ناتی‌داگ (Naughty Dog) توضیح می‌دهد که No Return در این بازی چگونه خواهد بود.

با نزدیک شدن به زمان عرضه‌ی The Last of Us 2 Remastered، ناتی‌داگ هر روز اخبار و جزئیات بیشتری را از این بازی به اشتراک می‌گذارد؛ دیروز شاهد رونمایی از نسخه‌ی W.L.F بازی بودیم و امروز اخبار جدیدی از بخش No Return این بازی منتشر شده است.

به نظر با هر بار وارد شدن به این بخش، شما در یکی از محیط‌های مرتبط با بخش داستانی The Last of Us 2 Remastered ظاهر می‌شوید. مناطقی مانند Jackson و Channel 13 News Station از جمله‌ی این محیط‌ها خواهند بود. به طور کل ۱۲ بخش مختلف در No Return وجود خواهند داشت و بعد از هر درگیری در یکی از این مناطق، می‌توانید به مخفیگاه خود بازگردید، جایی که طبق گفته‌ی ناتی داگ، می‌توانید مسیر بعدی خود را انتخاب کنید.

در هر یک از این بخش‌ها، چهار نوع درگیری را تجربه خواهید کرد که نوع این درگیری نیز توسط خود پلیرها قابل انتخاب خواهد بود. اولین آن‌ها Assault نام دارد که در این حالت باید با تعداد زیادی دشمن به صورت تهاجمی مبارزه کنید. حالت بعدی Hunted نام دارد که در آن باید در حالی که یک شمارش معکوس در جریان است، جای خود را امن و مقاوم کنید و بعد از پایان شمارش، دشمنان مختلفی به سمت شما هجوم خواهند آورد. حالت Capture نیز وجود دارد که در آن باید به سمت یک پایگاه دشمن که بسیار مقاوم شده است نفوذ کرده و تمام محتویات با ارزش آن‌ها را به دست آورید. در نهایت Holdout را داریم که در آن شما به کمک یک هوش مصنوعی، در برابر موجی از Infected های این بازی مقاومت خواهید کرد.

این مبارزات می‌توانند به انتخاب شما در محیط‌هایی که می‌خواهید جریان داشته باشند. همچنین براساس انتخاب شما، محیط و دیگر بخش‌های بازی تغییر پیدا خواهند کرد. از سوی دیگر، می‌توانید چالش‌های اضافی را به هر یک از نبرد‌ها اضافه کنید تا جایزه بیشتری دریافت شود.

این حالت‌های بازی چالش‌برانگیز، به گفته‌ی ناتی‌داگ، به شما کمک خواهند کرد تا مهارت خود را در این بازی بسنجید. به عنوان مثال، در یک از این مودها، اگر دشمنان بازی را از بین ببرید، از بدن آن‌ها بمب خارج خواهد شد. همچنین چالش‌هایی مانند انجام صد عدد هدشات یا چندین حمله‌ی فیزیکی، نیز در آن وجود خواهند داشت.

در پایان هر یک از این مادها، یک باس‌فایت جلوی شما ظاهر خواهد شد، به طور کلی شش عدد باس وجود خواهد داشت که هر یک بر اساس باس‌فایت‌های نسخه‌ی اصلی بازی طراحی شده‌اند، ولی لزوما مانند بخش داستانی بازی با شما مبارزه نخواهند کرد و تغییراتی در آن ها اعمال شده است. در پایان هر یک از این مبارزات، امتیاز و رتبه به شما تعلق خواهد گرفت.

طبق گفته‌ی سازنده‌ی بازی، شما می‌توانید، با هر بار بازی کردن سلاح‌های خود را ارتقا دهید و مهارت‌های بیشتری را به دست آورید. البته چون این حالت روگ‌لایک است، بعد از هر بار مردن، این قابلیت‌ها و ارتقا‌ها را از دست خواهید داد. این که در هر بار بازی چه سلاح‌هایی را به دست خواهید آورد، کاملا شانسی است. با ادامه‌ی بازی، شما اسکین‌های جدیدی در کنار هوش مصنوعی‌‌های مختلف و چالش‌های دیگری را کسب خواهید کرد.

No Return ده کاراکتر قابل بازی مختلف خواهد داشت که در ابتدا دو کاراکتر الی (Eli) و ابی (Abby) در دسترس شما قرار خواهند گرفت. هر یک از این کاراکترها ویژگی‌های مختص به خود را خواهند داشت. به عنوان مثال، کاراکتر دینا از اول بازی توانایی طراحی و ساخت تله و بمب‌های گیج کننده را خواهد داشت و می‌تواند دو برابر کاراکترهای دیگر با خودش تله‌های مختلف حمل کند. ابی این توانایی را خواهد داشت تا سلاح‌های سرد را سریع‌تر ارتقا دهد و با هربار ضربه زدن با این سلاح‌ها، مقداری از جان از دسته رفته خود را بازگرداند.

در نهایت شما می‌توانید بخش‌های مختلفی از No Return را بر حسب خواسته‌ی خود تغییر دهید، و آن‌ها را فعال و غیرفعال کنید. ناتی‌داگ چندین تصویر مختلف را از این بخش به اشتراک گذاشته است که می‌توانید آن‌ها را در پایین مشاهده کنید:

The Last of Us 2 Remastered در تاریخ ۱۹ ژانویه (۲۹ دی) برای PS5 عرضه خواهد شد.