بازه زمانی پخش فصل دوم سریال The Last of Us اعلام شد

طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده طرفداران The Last of Us نباید منتظر پخش فصل دوم این مجموعه تلویزیونی در سال ۲۰۲۴ میلادی باشند.

حدوداً سال گذشته شاهد پخش اقتباس پرهزینه و مورد انتظار از فرنچایز The Last of Us (آخرین بازمانده از ما) در قامت یک مجموعه تلویزیونی از سوی شبکه HBO بودیم که موفق شد تا نه تنها نظر مثبت طرفداران بازی‌های ویدیویی ناتی داگ را جلب نماید، بلکه در جذب مخاطبین جدید نیز حسابی جالب توجه ظاهر شد و در کل توانست تا رکوردهای ارزشمندی را از خود بر جای بگذارد.

ساخت فصل دوم این مجموعه طی ۱ سال گذشته با حواشی و تاخیرهای گوناگونی بوده است؛ از به راه افتادن اعتصابات گرفته تا مشغله کاری ایفاگر نقش جوئل یعنی پدرو پاسکال همگی دست به دست یکدیگر داده تا پروسه تولید به اوایل ماه سال میلادی آینده موکول گردد. موضوعی که سبب گشته تا پخش فصل دوم برای سال ۲۰۲۵ میلادی اعلام شود و طرفداران جوئل و الی باید ۱ سال دیگر صبر کرده تا بتوانند شاهد ادامه ماجراجوی‌های خطیر آن‌ها در دنیایی پسا-آخرالزمانی باشند.

بلا رمزی ایفاگر نقش الی ماه پیش در مصاحبه با خبرگزاری کولایدر از اشتیاق خود برای بازگشت به دنیای The Last of Us گفت و حضور شخصیتش را در کنار دینا هیجان‌انگیز حساب کرده است.

بله، من برای مسائل زیادی هیجان‌زده هستم. من عاشق بدلکاری هستم و دوست دارم تا روز خودم را با کبودی روی چشمانم آغاز نمایم؛ زیرا می‌دانم که کارم را به نحو احسنت انجام داده‌ام. الی در فصل ۲ از نظر فیزیکی آمادگی بدنی بسیار بیشتری دارد، زیرا اتفاقات بزرگی به وقوع خواهد پیوست. در فصل نخست قسمتی را حول محور الی و رایلی داشتیم و برای آغاز خط داستانی دینا اشتیاق زیادی دارم.

علی‌رغم این که هیچ اطلاعاتی از فصل دوم این سریال منتشر شده اما می‌دانیم که کلیت آن اقتباسی از بازی ویدیویی The Last of Us Part II خواهد بود. جایی که شخصیت جدیدی به نام ابی اندرسون وارد ماجرا شده و سلسله اتفاقاتی دیوانه‌وار و غیرمنتظره را به لطف حضور وی شاهد خواهیم بود که بینندگان را شگفت‌زده خواهد کرد.

منبع: کولایدر