انتظار نداشته باشید GTA 6 از عناوین دیگر جهان باز پیروی کند

از سال ۲۰۱۳ تاکنون، تغییرات زیادی در ژانر جهان باز اعمال شده، اما انتظار نداشته باشید که GTA 6 منعکس‌کننده آن‌ها باشد.

زمانی که Grand Theft Auto 6 در سال ۲۰۲۵ عرضه شود، ۱۲ سال بین عرضه‌ آن و نسخه پنجم فاصله وجود خواهد داشت. در دهه گذشته موارد زیادی تغییر کرده‌اند، از جمله چشم‌انداز ژانر جهان باز.

آیا راکستار گیمز (Rockstar Games) می‌تواند با ژانری که به تعریف آن کمک کرده، ادامه دهد؟ و اگر چنین است، چه چیزی را از طرز تفکر فعلی وام می‌گیرد؟ تاریخچه راکستار به ما نشان می‌دهد که بازی بزرگ بعدی این شرکت چگونه خواهد بود.

Grand Theft Auto 5 به لطف انتشارهای مجدد و به‌روزرسانی‌های منظم GTA Online هرگز از بین نرفت، بنابراین به راحتی می‌توان فراموش کرد که از اولین باری که منتشر شد، چند بازی جهان باز ساخته شده است. در اینجا یک لیست وجود دارد:

The Witcher 3

No Man’s Sky

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Outer Wilds

Death Stranding

Zelda: Tears of the Kingdom

Elden Ring

Starfield

و …

عناوین ذکر شده، همگی شیوه نگاه بازیکنان به این ژانر را تغییر دادند، اما بازی‌های زیادی از زمان Grand Theft Auto 5 منتشر شدند که بهبودها یا تغییرات تدریجی بیشتری در فرمول اولیه ایجاد کرده‌اند. بازی‌های Far Cry یک اکشن بی‌وقفه را در جهان‌های باز خود ارائه می‌دهند. بازی Saints Row 4 با دادن قدرت‌های فوق‌العاده به شخصیت اصلی و خطرات بزرگ، روایت‌های جنایی را در جهان باز خود به گونه‌ای جدید تعریف کرد.

Watch Dogs Legion یک محصول پیشگامانه نبود، اما چندین قهرمان شبیه به عناوین Grand Theft Auto را با خود به همراه داشت و تا زمانی که اختیار کامل مأموران یک شهر را در دست نگرفته‌اید، شما را مجبور به مبارزه می‌کند. Marvel’s Spider-Man 2 سیستم جابجایی بین قهرمانان را کاملاً یکپارچه کرد. با تغییرات عمده و جزئی‌ای که چشم‌انداز این ژانر را تغییر می‌دهند، راکستار دقیقاً در کجا قرار می‌گیرد؟

خب، اگر Red Dead Redemption 2 را یک الگو در نظر بگیریم و فرض کنیم که راکستار علاقه‌ای در رابطه با تغییر فرمول خود ندارد، به نتایجی خواهیم رسید. آن بازی به طور تعمدی متفاوت از جریان اصلی دوران PS4 (نسل هشتم) است و برخی از عادات مکانیکی راکستار را به خوبی و بدی تکرار می‌کند.

هنوز می‌توانید با خارج شدن از محدوده مشخص شده، اما غیرقابل دیدن، ماموریت‌ها را با شکست مواجه کنید. بازی از شما می‌خواهد تا وظایف را تنها به یک روش خاص انجام دهید و اگر این کار را نکنید، بدبختانه، باید دوباره و از اول شروع کنید. کنترل‌ها همچنان پیچیده و وابسته به شرایط هستند. هنوز نیاز به فشردن دکمه X برای دویدن دارید.

Red Dead Redemption 2 یک بازی عالی است، اما شبیه دیگر عناوین سال ۲۰۱۸ نبود. در حالی که رقیب اصلی‌اش (God of War 2018) برای کسب جایزه GOTY از روندهای تعیین شده توسط The Last of Us پیروی می‌کرد، Red Dead Redemption 2 به تصمیمات مکانیکی Grand Theft Auto: San Andreas که بیش از یک دهه قبل گرفته شده بودند، پاسخ می‌داد. راکستار از لحاظ تاریخی استودیویی بوده که عمدتاً با خودش در حال گفت‌وگو است و ساعت‌های سخت طولانی کار می‌کند تا محصولاتی را ارائه دهد که از بازی‌های قبلی خودش پیشی می‌گیرند.

در نتیجه، من انتظار ندارم که Grand Theft Auto 6 شبیه یک بازی ساخته شده در سال ۲۰۲۴ به نظر برسد، حالا هر چقدر هم که عالی باشد. قبلاً فکر می‌کردم که آیا Grand Theft Auto 6 با گنجاندن یک منطقه زیرزمینی وسیع برای اکتشاف در همان مسیری که Elden Ring و Tears of the Kingdom دنبال کردند، پا خواهد گذاشت؟

اما برای اینکه راکستار چنین کاری انجام دهد، باید به تصمیماتی که فرام سافتور (FromSoftware) و نینتندو (Nintendo) انجام می‌دهند توجه کند و من فکر می‌کنم این اتفاق رخ نمی‌دهد. منظور من این نیست که کارمندان راکستار آن بازی‌ها را انجام نمی‌دهند یا تجربه نمی‌کنند، بلکه منظورم این است که محصولات این استودیو مانند هیچ بازی دیگری عمل نخواهند کرد.

در حاشیه: یکی از نوآوری‌های بزرگ Red Dead Redemption 2، معرفی «دکمه احوال‌پرسی» بود که به شما اجازه می‌داد با هر NPC که در دنیای بازی قرار دارد صحبت کنید.

وقتی Grand Theft Auto 6 منتشر شود، کاملاً انتظار دارم که از نظر گرافیکی مانند یک بازی از سال ۲۰۲۷ به نظر برسد و در عین حال، حس و حال عناوین سال ۲۰۰۷ را به من القا کند. احتمالاً بازی تصمیمات مکانیکی‌ای خواهد داشت که عجیب به نظر می‌رسند، اما انجام آن‌ها بسیار لذت‌بخش‌تر از مکانیک‌هایی است که تا به حال تجربه کرده‌اید.

کنترل‌های آن شما را آزار می‌دهد، اما کاوش در دنیای آن شما را مجبور به لذت بردن از بازی می‌کند. داستان آن به طرز قابل توجه‌ای پخته و به طرز عجیبی نوجوانانه خواهد بود. در تک‌تک جملاتم سعی دارم یک بازی از راکستار را برای شما تعریف کنم، عنوانی که چه خوب یا بد، مطمعناً شبیه هیچ محصول دیگری که در سال ۲۰۲۴ منتشر می‌شود نخواهد بود.

