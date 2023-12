انتشار بازی Alone in the Dark به مارس ۲۰۲۴ موکول شد

شرکت THQ Nordic از تاخیر دوباره در انتشار عنوان Alone in the Dark خبر داد. این بازی که ابتدا قرار بود در اکتبر سال جاری میلادی منتشر شود، با تاخیر مواجه و به ژانویه ۲۰۲۴ موکول گردیده بود و حال بار دیگر تاخیر خورده است.

در به‌روز‌رسانی منتشر شده در وب سایت THQ Nordic اعلام شده است که Alone in the Dark اکنون در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۲۴ (۱ فروردین ۱۴۰۳) منتشر خواهد شد. این تصمیم به گونه‌ای اتخاذ شده است که از بحران در دوره تعطیلات کریسمس آینده جلوگیری شود و همچنین اطمینان حاصل گردد که بازی فراتر از انتظارات جامعه‌ی طرفداران باشد.

متن بیانیه‌ی THQ Nordic در خصوص تاخیر دوباره‌ی بازی Alone in the Dark به شرح زیر است:

سال رو به پایان است و تعطیلات کریسمس در راه است. با این حال، تا به امروز، استودیوی Pieces Interactive، سازنده بازی وحشت بقای Alone in the Dark همچنین روی این عنوان کار می‌کند و به زمان بیشتری نیاز دارد. برنامه‌‌ریزی اولیه ما انتشار بازی در ژانویه ۲۰۲۴ بود، اما نیاز است تا سازندگان در فصل کریسمس به جای تحمل استرس به شادی و لذت بردن بپردازند. بنابراین تصمیم گرفتیم تا انتشار بازی را به تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۲۴ موکول نماییم. رفاه‌ تیم‌های توسعه‌دهنده جزو اولویت‌های اصلی ماست و هر دو شرکت می خواهند از هر گونه مشکل احتمالی در تعطیلات کریسمس جلوگیری کنند. علاوه بر این، THQ Nordic و Pieces Interactive می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که بازی نه تنها انتظارات جامعه را برآورده می‌کند، بلکه به‌ویژه با بازی‌های فوق‌العاده ستاره‌های هالیوود، دیوید هاربر و جودی کومر به عنوان قهرمان‌های اصلی، فراتر از انتظارات عمل کند.

بازی Alone in the Dark برای کنسول‌های پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و پلتفرم PC منتشر خواهد شد.