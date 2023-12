پلی استیشن و استودیوی تیم نینجا (Team Ninja) با انتشار تریلری جذاب از گیم‌پلی بازی Rise of the Ronin، تاریخ انتشار آن را مشخص کردند. تریلر منتشر شده را در ادامه مشاهده می‌کنید: بازی Rise of the Ronin در تاریخ ۳ فروردین ۱۴۰۳ (۲۲ مارس ۲۰۲۴) برای PS5 عرضه خواهد شد.

تریلر جدیدی از Rise of the Ronin منتشر شد + تاریخ عرضه محمد حسین کریمی ۱۷ آذر ۱۴۰۲ - 05:31