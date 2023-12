دو شرکت Nexon و Neople در جریان رویداد The Game Awards 2023، با انتشار تریلری به صورت رسمی از بازی The First Berserker: Khazan رونمایی کردند. بازی The First Berserker: Khazan اثری در سبک اکشن نقش‌آفرینی سولزلایک محسوب می‌شود که از دنیای سری Dungeon and Fighter الهام پذیرفته است. این عنوان در تاریخی نامعلوم برای پلی […]

تریلر گیم‌پلی بازی The First Berserker: Khazan منتشر شد محسن رضوی فر ۱۷ آذر ۱۴۰۲ - 06:24