عنوان Ready or Not در تاریخ ۱۳ دسامبر (۲۲ آذر) از حالت Early Access خارج می‌شود و ورژن ۱.۰ آن در دسترس قرار خواهد گرفت. در طول مراسم The Game Awards مشخص شد که Ready or Not، در ۱۳ دسامبر (۲۲ آذر) از حالت Early Access خارج می شود و به نسخه ۱.۰ تبدیل می‌شود […]

منبع متن: gamefa