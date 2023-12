آهنگ تم Final Fantasy 7 Rebirth به نام No Promises to Keep معرفی شد

تریلر جدید همچنین ویژگی‌های جدیدی را نشان می‌دهد، توانایی‌های Synergy، ظاهر Cid را نشان می‌دهد و موارد بسیار بیشتری را پیش از عرضه آن در فوریه ۲۰۲۴ نشان می‌دهد.

بازی Final Fantasy 7 Rebirth برنده بازی مورد انتظار‌ترین بازی ۲۰۲۴ در جوایز بازی شد و همچنین آهنگ تم بازی را در تریلری جدید منتشر کرد.

این آهنگ توسط Nobuo Uematsu و با صدای Loren Allred ساخته شده است و No Promises to Keep نام دارد و بر Aerith متمرکز است و به Eyes on Me از Final Fantasy 8 اشاره دارد. آن را در زیر مشاهده کنید.

تریلر چیزهای مختلفی را نشان می‌دهد، از Biggs که زنده است تا مکان‌هایی که بازیکنان بازدید می‌کنند. برخی دیگر از توانایی‌های Synergy نشان داده شده است، با Tifa که Cait Sith را مانند یک چکش علیه دشمنان می‌چرخاند. Cid نیز برای اولین بار در این بازی نشان داده شد درحالی که چهره‌اش بسیار شبیه به ظاهر او در نسخه اصلی است، گرچه اینکه آیا او قابل بازی است یا نه مشخص نیست.

Final Fantasy 7 Rebirth در تاریخ ۲۹ فوریه ۲۰۲۴ برای PS5 منتشر می‌شود و قرار است ۱۰۰ ساعت محتوا ارائه دهد.