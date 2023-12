در مراسم ۲۰۲۳ The Game Award شاهد انتشار تریلر بازی Den of Wolves عنوانی در سبک کو-آپ از سازنده GTFO بودیم. سازنده‌ی بازی GTFO عنوان بعدی خودش را در مراسم The Game Awards 2023 معرفی کرد. Dens of Wolves عنوانی چهار نفره کو-آپ خواهد بود که در آن برخلاف GTFO که بیشتر برپایه ترس و […]

Den of Wolves بازی جدید سازندگان GTFO معرفی شد سجاد عرفانی ۱۷ آذر ۱۴۰۲ - 07:14