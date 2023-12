عنوان شوتر چندنفره و رقابتی THE FINALS به‌طور ناگهانی همراه با تریلری جدید در جریان مراسم The Game Awards 2023 منتشر شد. استودیوی Embark به‌طور ناگهانی THE FINALS را برای رایانه‌های شخصی، PS5 و Xbox Series X/S منتشر کرد. این بازی شوتر اول‌شخص هم‌اکنون به صورت رایگان در دسترس است و دقایقی پیش، یک تریلر […]

بازی The FINALS برای PC ،PS5 و Xbox Series X/S عرضه شد علیرضا محمدی ۱۷ آذر ۱۴۰۲ - 08:01