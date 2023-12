اگر که بخواهیم لیستی از بازیگران توانمند ولی نادیده گرفته شده هالیوود را تهیه کنیم، قطعاً نام مت اسمیت در بین آن‌ها به چشم خواهد خورد.

متیو رابرت اسمیت متولد تاریخ ۲۸ اکتبر ۱۹۸۲ (۶ آبان ۱۳۶۱) از نورث‌همپتون کشور بریتانیا می‌باشد. فرزند پسر زوج لین و دیوید اسمیت که خواهر بزرگتری به نام لورا جین دارد؛ خواهری که به عنوان یک رقصنده مشهور فعالیت داشته و در موزیک ویدیو معروف و پرطرفدار Call on Me از اریک پریدز حضور پیدا کرده است.

او در دوران نوجوانی و در حالی که مشغول سپری کردن دوران تحصیلات پایه خود بود، به واسطه پدربزرگش که برای باشگاه فوتبال نوتس کانتی بازی می‌کرد، با عرصه فوتبال آشنا شد و نسبت به حضور در آن علاقه پیدا کرد. علاقه‌ای که این پسر جوان را مجاب کرد تا در تیم‌هایی نظیر باشگاه فوتبال نورث‌همپتون تاون، ناتینگهام فارست و لستر سیتی به عنوان بازیکن حضور پیدا نماید. با این حال آسیب شدیدی که به کمر وی وارد شد، باعث گشت تا از ادامه عرصه فوتبال منع گردد؛ زیرا در غیر این صورت سلامتی وی با خطری جدی روبرو می‌شد.

در حالی که فاصله از عرصه فوتبال و آسیب فیزیکی خطرناک متحمل شده بر مت اسمیت، روحیات وی را تحت تاثیر قرار داده بود اما یکی از معلم‌های مدرسه‌اش بدون رضایت وی و به صورت خودجوش او را در کلاس‌های تئاتر تئاتر نام‌نویسی نماید. در حالی که مت اسمیت علاقه‌ای به این عرصه نداشت و حتی در نوبت‌های اول اجراهای آزمایشی غیبت می‌کرد اما معلمش او را وادار کرد تا نقشی در نمایشنامه Twelve Angry Men اجرا نماید.

با وجود حضور در نمایش Twelve Angry Men که همان فرصت کم نیز پتانسیل وی را نمایان کرده بود اما مت اسمیت همچنان در غرق در رویای فوتبال بود و اعتقاد داشت که در پیش گرفتن زندگی هنری می‌تواند به جنبه اجتماعی وی آسیب وارد نماید. معلم وی که پتانسیل بازیگری را در او مشاهده کرده بود، نظر کاملاً مخالفی داشت و تمام سعی خود را به کار گرفت تا پس از آسیب فیزیکی وارد شده، مسیر تضمین شده‌ای را برای دانش آموز خود تدارک ببیند.

در نهایت نیز موفق شد تا نظر مت اسمیت را جلب کرده و او را برای حضور در تئاتر ملی جوانان در لندن ترغیب نماید. پس از کش و قوس‌های فراوان این جوان بریتانیایی نظرش نسبت به هنر و عرصه بازیگری جلب شد و تحصیل در رشته نویسندگی و درام را در دانشگاه ایست آنگلیا واقع در نوریچ آغاز کرد و در سال ۲۰۰۵ میلادی از آن فارغ‌التحصیل شد تا به شکل جدی به حضور در عرصه تئاتر و اجرای نمایشنامه‌هایی نظیر Murder in the Cathedral و On the Shore of the Wide World روی بیاورد.

حرفه بازیگری مت اسمیت در سال ۲۰۰۶ با پروژه‌های تلویزیونی نظیر The Ruby in the Smoke و The Shadow in the North رسماً آغاز شد و به سبب ظاهر منحصر به فردی که داشت توانست تا شخصیت‌هایی را به تصویر بکشد که باب میل منتقدین ظاهر گردد و تا سال ۲۰۱۰ نقش آفرینی متفاوتی را در پروژه‌هایی نظیر In Bruges، On the Shore of the Wide World و The History Boys از خود بر جای گذاشت تا در نهایت ایفای نقش شخصیت محبوبی در مدیوم تلویزیون به وی پیشنهاد شد که زندگی حرفه‌ای او را برای همیشه دگرگون می‌کرد.

او به عنوان یازدهمین دکتر به شبکه BBC ملحق شد تا به نقش آفرینی در مجموعه تلویزیونی قدیمی و پرطرفدار Doctor Who بپردازد. مت اسمیت در میان نام‌های شناخته شده‌ای همچون دیوید موریسی، شان پرتوی، جیمز نسبیت و راسل تووی به عنوان تازه‌کارترین و ناشناخته‌ترین بازیگری محسوب می‌شد که در لیست کاندیداهای نقش دکتر هو قرار داشت و این مسئله با حواشی و انتقادات گوناگونی همراه شده بود.

با این حال مت اسمیت که جزو نخستین کسانی که برای ایفای نقش جدید دکتر هو تست بازیگری می‌داد، در برابر اعضای کلیدی پشت صحنه این سریال علمی تخیلی توانست تا عملکرد قابل توجهی را به معرض نمایش گذاشته و سریعاً توسط آن‌ها انتخاب شود. او در همین حین برای حضور در سریال Sherlock به عنوان دکتر واتسون نیز تست بازیگری داد که در رقابت با مارتین فریمن از کسب این نقش باز ماند.

مت اسمیت در نهایت به عنوان جوانترین دکتر تاریخ مدیوم تلویزیون و جوانترین بازیگری که برای ایفای این نقش برگزیده شده است، به سریال Doctor Who پیوست و مجموعاً در ۴۶ قسمت و یک ویژه برنامه به نقش آفرینی پرداخت که با واکنش مثبت مخاطبین مواجه شد و برخلاف انتقادات، توانست تا جلوه متفاوت و دیده نشده‌ای از دکتر هو را به تصویر بکشد که تا آن زمان بی‌سابقه بود و به حدی تماشایی ظاهر شد که در جشنواره جوایز تلویزیونی بفتا نامزد دریافت جایزه شد و با شهرتی غیرمنتظره‌ای روبرو گشت.

علی‌رغم توانایی‌های مت اسمیت و شیوه خاص بازیگری وی ما در حوزه سینما فرصت حضور در پروژه ارزشمندی را حتی پس از حضور در سریال دکتر هو نیز پیدا نکرد و تا سال ۲۰۱۶ جدای از همکاری با شبکه BBC در پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی مختلفی نظیر Terminator Genisys، Pride and Prejudice and Zombies و Christopher and His Kind به ایفای نقش پرداخت تا باری دیگر فرصت بزرگی در برابر وی قد علم نماید که این بار هم به مدیوم تلویزیون اختصاص داشت.

کمپانی نتفلیکس درصدد ساخت مجموعه تلویزیونی پرهزینه و اختصاصی حول محور خاندان سلطنتی بریتانیا بود و برای ایفای نقش شاهزاده فیلیپ به دنبال بازیگری کاریزماتیک و توانمند بودند که در نهایت تمرکزشان به سمت مت اسمیت جلب شد. همکاری نتفلیکس و مت اسمیت منجر به تولید سریال The Crownشده است که پخش آن از سال ۲۰۱۶ تا به امروز جریان داشته و این بازیگر بریتانیایی موفق شده تا یکی از به یاد ماندنی‌ترین نقش آفرینی‌های ژانر درام و تاریخی مدیوم تلویزیون را در طی یک دهه اخیر به ارمغان بیاورد که به سبب آن نیز نامزد دریافت جایزه در جشنواره امی ساعات پربیننده شده است.

از آن زمان به بعد مت اسمیت سعی داشت تا بتواند در حوزه سینما قدرتمند ظاهر شده و موفقیت‌های مدیوم تلویزیون را این بار بر پرده سینما تکرار نماید. به همین سبب نیز در فیلم‌هایی نظیر Last Night in Soho، The Forgiven و Morbius به ایفای نقش پرداخته که اگرچه هیچکدام از لحاظ کسب رضایت منتقدین و بینندگان چندان موفق ظاهر نشده‌اند اما مت اسمیت توانسته تا قدرت بازیگری خود را حتی در پروژه فاجعه‌باری نظیر Morbius نیز به رخ کشیده و اصطلاحاً خودی نشان دهد.

در عین حال او در مدیوم تلویزیون همچنان روند رو به رشد و موفقیت‌آمیزی را طی کرد و پس از نقش آفرینی‌های ماندگاری نظیر دکتر هو و شاهزاده فیلیپ این بار در همکاری با شبکه HBO مهمترین پروژه کارنامه بازیگری خود را در اثری فانتزی و حماسی بر عهده گرفت. ایفای نقش شخصیت شاهزاده دیمون تارگرین در اسپین‌آفی از بازی تاج و تخت به نام House of the Dragon که در سال ۲۰۲۲ میلادی فصل نخست آن پخش شد و برخلاف نگرانی‌ها با استقبال کم‌نظیری از سوی مخاطبین مواجه گشت.

یکی از مهمترین نکاتی که سریال House of the Dragon مورد توجه مخاطبین قرار گرفت، حضور مت اسمیت در قامت شخصیت غیرقابل پیش‌بینی و افسارگسیخته دیمون تارگرین بود که تمامی توجهات را به سمت خود معطوف کرده بود و طرفداران جرج آر. آر. مارتین منتظر هستند تا شاهد حماسه‌آفرینی‌های وی در فصل دوم این سریال باشند؛ فصلی که با جنگ‌های ویرانگری همراه بوده و دیمون تارگرین اتفاقات دیوانه‌واری را رقم خواهد زد.

منبع متن: gamefa