سریال Welcome to Derry که به عنوان پیش درآمد فیلم‌های It محسوب می‌شود، در ویدیو تبلیغاتی شبکه HBO مورد اشاره قرار گرفته است.

دلقک پنی‌وایز یکی از موجودات شرور و اهریمنی داستان‌های استیون کینگ به شمار می‌رود که بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ میلادی شاهد ساخته شدن فیلم ۲ قسمتی It (آن) به کارگردانی اندی موسیکیتی بودیم که با نقش آفرینی تماشایی بیل اسکاشگورد موفق شد تا به مجموعه فروش بیش از ۱ میلیارد دلار دست پیدا نماید. موفقیتی که کمپانی برادران وارنر را متقاعد کرد تا پیش درآمدی از این فیلم‌ها را در قالب سریالی تلویزیونی تحت عنوان Welcome to Derry (به دری خوش آمدید) تدارک ببیند.

این سریال که برای پخش از سوی سرویس مکس برنامه ریزی شده است، در دهه ۱۹۶۰ میلادی جریان دارد. جایی که اگرچه شاهد عدم حضور بیل اسکاشگورد هستیم اما این بار با سرمنشا دلقک بیل اسکاشگورد آشنا خواهیم شد. موجودی اهریمنی به شکل یک دلقک زشت که از ترس و واهمه درونی انسان استفاده کرده تا آن‌ها را به مانند یک دام مورد تغذیه قرار دهد.

حال طی چند روز گذشته شاهد پخش ویدیو تبلیغاتی جدیدی از آثار پیش رو HBO و مکس هستیم که در این بین به بازگشت دلقک پنی‌وایز نیز اشاره شده است. ویدیویی که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده نمایید.

سریال Welcome to Derry که توسط جیسون فوکس و برد کیلب کین خلق شده و شخص اندی موسکیتی به عنوان تهیه‌کننده در تولید آن نظارت داشته است، از بازیگرانی نظیر جوان آدپو، کریس چاک و تیلور پیج بهره برده و برای پخش در تاریخ نامعلومی از سال ۲۰۲۵ میلادی برنامه ریزی شده است.

منبع: کولایدر