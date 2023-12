روزی روزگاری؛ نقد و بررسی بسته الحاقی Prince of Persia

این هفته پانزدهمین سالگرد انتشار Prince of Persia را رقم می‌زند و به همین بهانه، امروز قصد داریم به بررسی یکی از بخش‌های فراموش‌شده این عنوان بپردازیم: بسته الحاقیِ آن!

بازی Prince of Persia (۲۰۰۸)، یکی از عناوین مورد‌‌ علاقه من از نسل هفتم کنسول‌ها است؛ عنوانی که بر روی کاغذ، بسیاری از ویژگی‌هایی که باعث محبوبیت و کسب هواداران خاص و وابسته برای یک بازی می‌شوند را، دارا است: کارگردانی هنری عالی، گرافیک سِل‌شیدی که جلوه‌های بصری بازی را در برابر گذر زمان بسیار مقاوم می‌کند، موسیقی‌متن‌ محشر، روایت زیبا و با تمرکز بر روی رابطه میان شخصیت‌ها و دیدگاه‌های متفاوت آن‌ها و … این بازی بسیاری از موارد لازم برای تبدیل شدن به یک عنوان Cult Classic واقعی و محبوب را دارد، ولی Prince of Persia، دارای چنین جایگاهی نیست و کمتر کسی این بازی را به‌ یاد می‌آورد.

به‌عقیده من، انتخاب نام Prince of Persia برای این بازی، تصمیمی اشتباه، و یکی از دلایل اصلی است که باعث چنین چیزی شده؛ موردی که در آن واحد، باعث می‌شود هم هوادارن این فرنچایز که انتظار یک بازی بسیار متفاوت از این سری را دارند، و هم مخاطبین احتمالی تازه‌وارد که با این فرنچایز چندان آشنا نیستند و نسخه‌های دیگر سری برای‌ آن‌ها جالب نبوده‌اند، جذب Prince of Persia نشوند. اگر گیم‌پلی، گرافیک، داستان، موسیقی‌متن و … این بازی شباهت و ارتباطی به نسخه‌های قبلی آن ندارد، چرا اصلا نام آن را Prince of Persia بگذاریم؟

اگر یک بازی اکشن-ماجراجویی با پلتفرمینگ مفرح، جلوه‌های بصری خیره‌کننده و یکی از بهترین موسیقی‌متن‌ها در تاریخ بازی‌های ویدیویی، برای‌تان جذابیت دارد، Prince of Persia (۲۰۰۸) را تجربه کنید؛ این عنوان، هنوز که هنوز است، به اندازه زمان عرضه‌اش خاص و کم‌نظیر باقی‌ مانده و تجربه آن به‌شدت پیشنهاد می‌شود. اگرچه من دوست دارم یک نقد و بررسی کامل از این بازی بنویسم، ولی احتمالا با خواندن تیتر مطلب، فهمیده‌اید که این مقاله، درباره چیز دیگری است.

*این یک نقد و بررسی از بسته‌ الحاقی Prince of Persia است که با نام Prince of Persia: Epilogue منتشر شد، نه یک نقد و بررسی از خودِ بازی. در این مقاله، منظور از Prince of Persia نسخه ۲۰۰۸ آن است، نه سایر بازی‌های این سری و یا این فرنچایز به‌صورت کُلی.*

Prince of Persia: Epilogue

بسته الحاقی بازی Prince of Persia در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۷ (۵ مارس ۲۰۰۹) و تحت عنوان Prince of Persia: Epilogue برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۳ و Xbox 360 عرضه شد؛ این بسته الحاقی برای PC منتشر نشد.

نکته جالبی که راجع به Epilogue وجود دارد، این است که انگار هیچ‌کس از وجود این بسته الحاقی خبر ندارد! بعید است وقتی که درباره این عنوان بحث می‌شود، به Epilogue حتی اشاره‌ شود! منتشر نشدن این بسته الحاقی برای PC، بدون شک بر روی این مورد اثرگذار بوده است، اما همچنان، اینکه یک بسته الحاقیِ داستانی تا این حد در میان بازیکنان و حتی هواداران یک بازی، ناشناخته باشد، واقعا عجیب است. شخصا سال‌ها بعد از تجربه بازی و در حالی که مشغول تماشای یک ویدیو مربوط به این عنوان بودم، یک نمای غیر آشنا مشاهده کردم که آن را از بازی به یاد نمی‌آوردم‌. یکی از کاربران در بخش نظرات، گفته بود که این نما مربوط به «Epilogue» است؛ بدون هیچ انتظار خاصی و تنها از سر کنجکاوی، نام بازی را به‌همراه یک Epilogue در انتهای آن، جستجو، و روی اولین نتیجه‌‌ کلیک کردم و چند دقیقه بعد، واکنش من چیزی در مایه‌های: «صبر کن، چی؟! این بازی یک بسته الحاقی داشته که داستان بازی بعد از پایان رو ادامه میده؟!» بود و فهمیدن اینکه چنین محتوایی برای یکی از بازی‌های موردعلاقه‌‌ام وجود داشته و من از آن خبر نداشته‌ام، واقعا عجیب و غیرمنتظره بود.

«راه را نشان بده»

بسته الحاقی، ادامه‌دهنده پایان‌‌ بازیِ اصلی است و مدتی کوتاه پس از آن، آغاز می‌شود؛ اگر بازی را تمام کرده باشید، احتمالا با خواندن جمله قبلی، چندین سوال مختلف دارید، ولی جلوتر درباره داستان بیشتر صحبت خواهیم کرد. اکنون تنها چیزی که لازم است درباره داستان بدانیم، این است که شاهزاده (که یک شاهزاده نیست، ولی این رایج‌ترین نامی است که شخصیت بازی با آن خطاب می‌شود) و اِلیکا، در حال فرار از چنگ اَهریمَن هستند و به یک معبد متروکه پناه برده‌اند. این بسته الحاقی از ابتدا تا انتها، در این معبد جریان دارد و تماما خطی است.

یکی از مواردی که احتمالا در همان ابتدا متوجه آن خواهید شد، سخت‌تر بودن بخش‌های پلتفرمینگِ این بسته الحاقی، در مقایسه با بازی اصلی است. نقاط امنِ موجود در بین بخش‌های پلتفرمینگ از یکدیگر دورتر هستند و در بسیاری از مواقع، زمان مورد نیاز برای طی کردن فاصله میان آن‌ها به حدود ۱ دقیقه می‌رسد. در این معبد، اِلیکا یک قدرت جدید کسب می‌کند که به‌هنگام استفاده از آن، بر روی هوا و دیوار‌ها، مسیری ایجاد می‌شود که شما برای مدتی محدود، برای رَد شدن از روی آن‌ زمان دارید. این قابلیت بیش از اینکه همچون یک مکانیکِ قابل استفاده عمل کند، حالت ظاهری دارد و به‌هنگام اجرای آن، مسیری که این قابلیت در مقابل شما می‌سازد، به‌صورت خودکار و بدون نیاز به انجام کاری توسط بازیکن، ایجاد می‌شود؛ ولی خب، اگر بخواهیم رو راست باشیم، از بین چهار قابلیت ویژه الیکا در بازی اصلی نیز، دو مورد از آن‌ها به‌صورت خودکار عمل می‌کردند و وقتی که با لحاظ کردن این نکته و مدنظر داشتن محدودیت زمانی که استفاده از قابلیت موجود در بسته‌ الحاقی به‌همراه دارد، به آن نگاه کنیم، این قابلیت جدید چندان هم بد نیست.

چالش افزایش‌یافته پلتفرمینگ در این بسته الحاقی، موردی است که شخصا دوست داشتم. اگر این عنوان را تجربه کرده باشید، می‌دانید که دویدن روی دیوار‌ها، بالا رفتن از ستون‌ها، پریدن با کمک الیکا و … در این بازی، چقدر مفرح هستند و مواردی همچون صداگذاری عالی و انیمیشن‌های بسیار زیبا و تمیز، باعث می‌شوند بازخوردی که از انجام این کارها دریافت می‌کنید، بسیار لذت‌بخش باشد. قابلیت جدید الیکا و سختی بیشتر پلتفرمینگ در بسته الحاقی، تغییر و تحول قابل‌توجهی در این بخش‌ها به‌وجود نمی‌آورند، ولی صرفا وجود آن‌ها باعث می‌شود که حتی بعد از اتمام بازی و انجام چندین ساعت پلتفرمینگ نیز، این بخش‌ها همچنان جذابیت خود را حفظ کنند و کاملا یک‌نواخت و خسته‌کننده نباشند.

