صداپیشه کریتوس به شوخی گفته بود که سخنرانی او در مراسم سال گذشته طولانی‌تر از کمپین آخرین نسخه Call of Duty یعنی Modern Warfare 3 بوده است.

در جریان The Game Awards 2023، اظهارات کنایه‌آمیز کریستوفر جاج، صداپیشه God of War، درباره طول کمپین Call of Duty MW3، خشم توسعه‌دهندگان Call of Duty را برانگیخت. جاج با شوخی در مورد طول سخنرانی خود در سال گذشته، اظهار داشت که سخنرانی او طولانی‌تر از کمپین Call of Duty: Modern Warfare 3 بوده است.

جاج هنگام اهدای جایزه بهترین اجرای امسال گفت:

من قرار نیست اینجا بایستم و سخنرانی‌های طولانی داشته باشم. من به متن سخنرانی پایبندم. دیگر مانند سال گذشته سخنرانی هشت‌دقیقه‌ای نخواهم داشت. اما واقعیت جالب این است که سخنرانی من در واقع طولانی‌تر از کمپین Call of Duty امسال بود.

به نظر می‌رسد توسعه‌دهندگانی که روی Call of Duty کار کرده‌اند، از این اظهارات ناراحت شده‌اند، و تعدادی از آنها در شبکه‌های اجتماعی به آن پاسخ داده‌اند. Ajinkya Limaye، توسعه‌دهنده سابق Call of Duty، اظهار داشت که اگرچه اظهارات جاج خنده‌دار بود، اما Call of Duty همچنان در دیگر معیارها، بازی‌های God of War را شکست می‌دهد.

نلسون پلومی، مدیر هنری همکار Treyarch، با اظهار نظر خود درباره بازی‌های God of War که در آن‌ها کاربران تعامل کمتری نسبت به عناوین Call of Duty دارند، به بحث پیوست. دارسی سندال، توسعه‌دهنده Sledgehammer، گفت که رویدادی که دستاوردهای بازی را جشن می‌گیرد نباید چنین اظهاراتی داشته باشد. جدیدترین نسخه Call of Duty، یعنی Modern Warfare 3، انتقادات زیادی را برای کمپین خود داشته است. بازی در نهایت با داشتن یکی از بدترین کمپین‌ها برای این فرنچایز به پایان رسید. کمپین این بازی از بخش‌های متفاوت نقشه‌های چندنفره خود برای ایجاد مراحل تک‌نفره استفاده می‌کند.