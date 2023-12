برخی از سریال‌هایی تلویزیونی علی‌رغم طرفداران زیاد و برخورداری از انتظارات گسترده اما حسابی ناامید کننده ظاهر گشته و خشم بینندگانش را در پی داشته است.

دنیای رسانه امروز به راحتی می‌تواند توسط تبلیغات پر زرق و برق و دروغین سیل گسترده‌ای از مخاطبین را جذب پروژه‌هایی نماید که هیچ چیزی برای ارائه نداشته و به همین سبب نیز به نمایش‌های دروغینی متوصل شده‌اند تا بلکه با پنهان کردن ضعف‌ها، بتوانند مورد استقبال عموم مخاطبین و بینندگان قرار بگیرند.

تصور کنید که مشتاقانه خواهان تماشای سریال تلویزیونی مورد انتظاری هستید که سال‌ها برای دیدنش صبر کرد کرده و کمپانی سازنده نیز در ارائه تبلیغات برای آن کم نذاشته است. با این حال در هنگام تماشا به حدی ناامید می‌شوید که خشم سراسر وجود شما را در بر گرفته و تمام آن صبر و انتظار عملاً بی‌معنی بوده و سازندگان چیزی جز رفتاری توهین آمیز برای شما تدارک ندیده‌اند.

در طی یک دهه اخیر شاهد ساخته شدن مجموعه‌های تلویزیونی مورد انتظاری بودیم که هر یک به شیوه‌های گوناگونی نه تنها در ارائه مواردی که وعده داده بودند، ناامید کننده ظاهر شدند، بلکه حتی در قامت یک سریال معمولی نیز هیچ حرفی برای گفتن نداشته و محصول نهایی به حدی ضعیف و کلیشه‌ای از آب درآمده که به هیچ عنوان نمی‌تواند بیننده خود را “سرگرم” نماید.

مسئله‌ای که در مقاله امروز به سراغ آن رفته و قصد داریم تا ۱۰ سریال مورد انتظاری را مرور کنیم که در هنگام پخش حسابی ناامید کننده ظاهر شده و به مانند یک توهین برای طرفدارانشان قلمداد می‌شوند.

سریال The Lord of the Rings: The Rings of Power (ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت)

داستان‌های فانتزی، حماسی و اساطیری همیشه از محبوبیت بسیاری در نزد مخاطب برخوردار بوده است؛ مخصوصاً که با اثری مرتبط با نام بزرگی همچون جی. آر. آر. تالکین طرف باشیم.

پس از پایان کار پیتر جکسون با سرزمین میانه، مردم همچنان تشنه مشاهده اقتباسی از دنیای ساخته شده توسط جی. آر. آر. تالکین بودند. مسئله‌ای که کمپانی آمازون را مجاب کرد تا از محبوبیت ۳ گانه‌های ارباب حلقه‌ها و هابیت بهره گرفته و تولید سریال پرهزینه The Lord of the Rings: The Rings of Power را آغاز نماید. سریالی که علی‌رغم وعده و وعیدهایش اما در زمان پخش با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کرد و با سوار شدن بر ترندهای روز شبکه‌های مجازی عملاً یک توهین به جی. آر. آر. تالکین محسوب می‌شد. از مشکلات فیلم‌نامه گرفته تا برخورداری از بازیگران نه چندان توانمند همگی دست به دست یکدیگر داده تا نه تنها The Rings of Power ناامید کننده ظاهر شود، بلکه پخش همزمان آن با House of the Dragon که تا حد بسیار زیادی به منبع خود وفادار مانده بود، طرفداران سرزمین میانه را بر علیه کمپانی آمازون بیش از پیش خشمگین نمود.

سریال Jupiter’s Legacy (میراث مشتری)

کمپانی نتفلیکس پس از آن که حقوق آثار مرتبط با مارول را از دست داد، تحت هیچ شرایطی حاضر نبود تا در دوره و زمانه‌ای که ژانر ابرقهرمانی غوغا به راه انداخته، از این مسئله بی‌نصیب مانده باشد.

به همین سبب نیز به سراغ کمیک‌های Jupiter’s Legacy رفت و مجموعه تلویزیونی به ظاهر جذاب و هیجان‌انگیزی را حول محور شخصیت‌هایی منحصر به فرد تدارک دید تا بتواند دنیای ابرقهرمانی مختص به خود را داشته باشد. سریالی که از تبلیغات پر زرق و برقی بهره برده و نوید داستان متفاوتی را در ژانر ابرقهرمانی می‌داد که به تفاوت میان نسل‌ها می‌پرداخت. با این حال اقتباس تلویزیونی Jupiter’s Legacy در زمان پخش به حدی ضعیف ظاهر شد که نه تنها هیچ شانسی در برابر باقی آثار ژانر ابرقهرمانی نداشت، بلکه حتی به عنوان یک سریال عادی نیز قابل تحمل نبود. داستان احمقانه، دیالوگ‌های سطحی، اکشن تاریخ مصرف گذشته، شخصیت‌های کلیشه‌ای و ده‌ها مشکل دیگر همگی باعث شدند تا نتفلیکس در شانس مجدد خود برای حضور در ژانر ابرقهرمانی با شکست سختی مواجه شده و این مجموعه را برای همیشه کنار بگذارد.

سریال Cowboy Bebop (کابوی بیباپ)

ورود به دنیای انیمه و مانگا و اقتباس از آثار آن کار چندان راحتی نبوده و کمپانی‌های هالیوود توانایی عجیبی در تولید اقتباس‌های شکست خورده در این حیطه دارند.

مجموعه Cowboy Bebop یکی از بهترین انیمه‌های ساخته شده در تمام طول تاریخ می‌باشد که از طرفداران سفت و سختی برخوردار بوده که به راحتی نمی‌توان سر آن‌ها را شیره مالید. نتفلیکس نیز که اصرار عجیبی در تولید لایو اکشن از مانگا و انیمه دارد، به سراغ این انیمه رفته و لایو اکشن پر سر و صدایی را از آن برای سرویس خود تدارک دید. لایو اکشن Cowboy Bebop دقیقاً در سمت مقابل هر چیزی بود که باعث محبوبیت انیمه آن در طی سال‌های اخیر شده بود. فاصله گرفتن از منبع، جلوه‌های ویژه مبتذل و برخورداری از شخصیت‌ها و داستانی غیرقابل تحمل همگی سبب شدند که این لایو اکشن با خشم طرفداران مواجه گشته تا حدی که کمپانی نتفلیکس سریعاً تولید ادامه آن را متوقف کرد.

سریال Obi-Wan Kenobi (اوبی-وان کنوبی)

منبع متن: gamefa