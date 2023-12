فیلم Two for The Money به کارگردانی جاستین لین با حضور دنیل کریگ و شارلیز ترون در نقش‌های اصلی خواهد بود.

شارلیز ترون و دنیل کریگ از جمله بازیگران برجسته و سرشناس در هالیوود به شمار می‌روند که قبلا در فیلم‌های اکشن و با بودجه بسیار بالا نیز نقش‌آفرینی کردند. دنیل کریگ برای بیش از ۱۵ سال در فرنچایز جیمز باند بازی کرده و شارلیز ترون در فرنچایز Mad Max و The Fast Saga نقش‌آفرینی کرده است.

حالا دنیل کریگ و شارلیز ترون قرار است با یکدیگر همکاری کنند، آن هم در فیلم جدید جاستین لین، کارگردانی که بیشتر به خاطر کارگردانی چندین فیلم از مجموعه فیلم‌های The Fast Saga شهرت دارد. بنابر گزارش‌ها، این اثر سینمایی فیلم Two For The Money نام دارد و استودیو اپل توانسته حق ساخت آن را به دست بیاورد.

بنابر گزارش‌های تازه منتشر شده، فیلم‌نامه این اثر ایده اورجینالی از جاستین لین و دن مازیو بوده است و داستان یک زوج را روایت می‌کند که رابطه‌شان در طول سه سرقت به تصویر کشیده می‌شود.

