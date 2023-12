در حین برگزاری گیم اواردز ۲۰۲۳، اسکوئر انیکس با نمایش تریلر جدیدی از این دو بسته‌ی الحاقی رونمایی کرد. این دو بسته‌ی الحاقی همچون بازی اصلی در حال حاضر فقط برای کنسول پلی‌استیشن ۵ در دسترس خواهند بود و حداقل تا پایان ۲۰۲۴ برای دیگر پلتفرم‌ها عرضه نمی‌شوند.

نام بسته‌ی الحاقی اول Echoes of the Fallen است که اکنون در پلی‌استیشن استور (فروشگاه دیجیتال پلی‌استیشن) برای خریداری در دسترس است و می‌توانید آن را همین الان بازی کنید. با این حال، بسته‌ی الحاقی دوم که با نام The Rising Tide شناخته می‌شود، برای عرضه در بهار سال ۲۰۲۴ در نظر گرفته شده است. اگرچه بسته‌ی الحاقی اول با ۱۰ دلار به‌صورت مجزا قابل خریداری است اما در صورتی که قصد خریداری هر دو بسته‌ی الحاقی را داشته باشید، می‌توانید با خرید اکسپنشن پس (Expansion Pass) فاینال فانتزی ۱۶ هر دو بسته‌ی الحاقی را با تخفیف و با قیمت ۲۴.۹۹ دلار خریداری کنید.

بسته‌ی الحاقی Echoes of the Fallen داستان، مبارزات، سلاح‌ها، لوازم جانبی، محدودیت سطح (level) جدیدی را در اختیار بازیکن قرار می‌دهد. ماجرای Echoes of the Fallen دقیقاً قبل از نبرد نهایی بازی آغاز می‌شود چراکه کریستال‌های عجیب و تاریک در بازار سیاه شروع به گردش می‌کنند. بازیکنان در طول تحقیقات خود، کلایو و همراهانش را دنبال می‌کنند و با گروهی از تاجران مشکوک مواجه می‌شوند که آن‌ها را به یک برج متروکه سقوط کرده به نام Sagespire هدایت می‌کنند و آن‌ها را با رازهای وحشتناکی که در آنجا در انتظارشان است، مواجه می‌کنند.

آیتم‌های ویژه برای پاداش خرید بسته‌ی الحاقی Echoes of the Fallen یا اکسپنشن بازی در نظر گرفته شده است که شامل موارد جذابی می‌شود. یکی از این پاداش‌ها شمشیر Buster Sword معروف است که به شما اجازه می‌دهد در این بازی از شمشیر نمادین و مشهور کلایو استرایف (قهرمان بازی فاینال فانتزی ۷) استفاده کنید.

دومین بسته‌ی الحاقی فاینال فانتزی ۱۶ یعنی The Rising Tide، کلایو را به یک منطقه‌ی کاملاً جدید به نام میسیدیا (Misidia) می‌برد و بالاخره همان‌طور که انتظار می‌رفت در این منطقه با آیکان (Eikon) گمشده یعنی لوایتن (Leviathan) مواجه خواهید شد. در این تریلر می‌بینیم که کلایو با توانایی‌های جدیدی در برابر گروهی از Tonberries – موجودی محبوب از سری فاینال فانتزی – مبارزه می‌کند.

شما می‌توانید تریلر و تصاویر منتشرشده از این دو بسته‌ی الحاقی را در پایین مشاهده کنید.

