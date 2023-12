فصل دوم سریال The Last Of Us را شاید که بتوان به عنوان مورد انتظارترین اقتباس از دنیای بازی‌های ویدیویی خطاب کرد که وقایع غیرمنتظره‌ای را به تصویر خواهد کشید.

فرنچایز The Last of Us (آخرین بازمانده از ما) در سال ۲۰۱۳ میلادی کار خود را در مدیوم بازی‌های ویدیویی آغاز کرد. اثری اکشن و ماجراجویی در بستری از دنیایی پسا-آخرالزمانی که از ۲ شخصیت اصلی به نام‌های جوئل و الی بهره می‌برد. شخصیت‌هایی که ناخواسته با یکدیگر همسفر شده تا ماجراجویی خطیر و غیرقابل پیش‌بینی را آغاز نمایند و در نهایت نیز در طول این سفر عشق پدر و دختری نمادینی بین آن‌ها شکل گرفت که هر مخاطبی را تحت تاثیر قرار می‌داد.

موفقیت این بازی سبب شد تا استودیو ناتی داگ دنباله‌ای جنجالی و بسیار موفق به نام The Last of Us Part II را در سال ۲۰۲۰ منتشر نماید. دنباله‌ای که نه تنها بسیار موفقتر از نسخه اول ظاهر شد، بلکه به سبب داستان‌سرایی شگفت‌انگیزی که ارائه می‌داد عملاً مدیوم بازی‌های ویدیویی را دگرگون کرد و مخاطبینش را در بهت و حیرو فرو برد.

موفقیت این فرنچایز ۱۰ ساله و منحصر به فرد، کمپانی سونی را مجاب کرد تا در همکاری با شبکه HBO دست به تولید اقتباسی تلویزیونی از آن زده تا داستان‌سرایی شگفت‌انگیز نیل دراکمن را به شیوه‌ای متفاوت برای مخاطبین جدید به ارمغان بیاورند. اتفاقی که با حضور پدرو پاسکال و بلا رمزی امسال به وقوع پیوست و توانست تا به مانند بازی‌های نام برده شده، همچنان رکوردهای جالب توجهی را از خود بر جای گذاشته و بینندگانش را به وجد بیاورد.

مهمترین نکته‌ای که دنیای پسا-آخرالزمانی The Last of Us را منحصر به فرد جلوه داده است، حضور شخصیتی همچون جوئل می‌باشد که برخلاف کلیشه رایج این دست از آثار، خواسته شخصی و زندگی الی را بر نجات بشریت ترجیح داد و اجازه نداد تا پزشکان با عمل جراحی، درمانی را برای توقف شیوع قارچ پیدا نمایند و برای بازگرداندن دختر بچه‌ای که به اندازه یک دنیا برای جوئل ارزش داشت، کشتار دیوانه‌وار و بی‌رحمانه‌ای در بیمارستان به راه افتاد که عواقب آن دامن‌گیر شخصیت‌های اصلی در ادامه ماجرا خواهد شد. مسئله‌ای که انتظارات را برای تماشای فصل دوم The Last Of Us بیش از پیش افزایش داده است.

فصل دوم The Last Of Us تایید شده است

واضح‌ترین چیزی که از آینده اقتباس تلویزیونی The Last of Us می‌دانیم حول محور تایید شدن ساخت حداقل یک فصل دیگر برای آن است.

میزان مخاطبین و دریافت نمرات درخشان به حدی از همان قسمت نخست خودنمایی می‌کرد که تنها اندکی پس از پخش قسمت دوم، شبکه HBO در یک بیانیه رسمی خبر ساخت فصل دوم The Last of Us را اعلام کرد. فصلی که همچنان توسط کریگ مازن و نیل دراکمن ساخته شده و بعید به نظر می‌رسد که تغییری را در اتاق نویسندگان شاهد باشیم.

اکثر اخبار منتشر شده از فصل دوم The Last Of Us حول محور زمان آغاز فیلم‌برداری و تاخیرها جریان داشته که البته اخیراً به بازیگر شخصیت ابی نیز اشاره شده است.

به سبب اعتصابات بازیگران هالیوود و سپس مشغله کاری پدرو پاسکال، کریگ مازن اعلام داشت که پروسه فیلم‌برداری فصل دوم The Last Of Us به تاخیر افتاده تا نهایتاً در تاریخ ۱۲ فوریه سال میلادی آینده (۲۳ بهمن) شاهد از سر گیری پروسه تولید باشیم که با توجه به ویدیو تبلیغاتی جدید شبکه HBO به نظر می‌رسد پخش فصل دوم این سریال برای سال ۲۰۲۵ برنامه ریزی شده است. اخیراً نیز کیتلین دیور به صورت رسمی برای ایفای نقش ابی به بازیگران این سریال پیوسته تا برای فصل دوم اتفاقاتی هیجان‌انگیز را رقم بزند.

بازیگران فصل دوم

پدرو پاسکال و بلا رمزی به ترتیب ایفاگر نقش‌های جوئل و الی در فصل نخست The Last of Us بوده‌اند که باری دیگر شاهد حضور آن‌ها در فصل دوم خواهیم بود.

در ابتدا بابت پرش داستانی ۵ ساله بین وقایع بازی اول و دوم The Last of Us نگرانی‌هایی بابت بلا رمزی و سن او وجود داشت که کریگ مازن به سرعت به شایعات و نگرانی‌ها پاسخ داد و اعلام نمود که هیچ تغییر بازیگری برای اقتباس تلویزیونی صورت نخواهد گرفت. در کنار چهره‌های اصلی این مجموعه قطعاً شاهد بازگشت گابریل لونا در قامت تامی (و همسر او یعنی ماریا با نقش آفرینی روتینا وسلی) خواهیم بود که نقش مهمتری در جریان وقایع فصل دوم ایفا می‌کند.

حال که داستان گسترش پیدا کرده پس باید انتظار حضور شخصیت‌های جدیدی را نیز داشته باشیم. چهره‌های جدید و در عین حال بسیار مهمی که در دنباله بازی The Last of Us تاثیر به سزایی در پیشبرد داستان داشتند. مهمترین آن‌ها دختری به نام ابی نام دارد که اخیراً به صورت رسمی از نام کیتلین دیور برای ایفای این نقش رونمایی شده است. در کنار وی شاهد حضور شخصیت جدیدی در کنار الی خواهیم بود که دینا نام داشته و هنوز بازیگری برای ایفای این نقش انتخاب نشده است.

با توجه به حضور صداپیشگان فرنچایز اصلی نظیر تروی بیکر، اشلی جانسون، جفری پیرس، مرل دندریج و لورا بیلی که همگی ایفای نقش‌های فرعی را بر عهده داشتند، انتظار می‌رود که در جریان فصل دوم نیز شاهد حضور صداپیشگان بیشتری باشیم که نقش‌های متفاوتی را بر عهده داشته باشند. اتفاقی که تصمیم آن بر عهده سازندگان این سریال یعنی کریگ مازن و نیل دراکمن خواهد بود.

وقایع داستانی فصل دوم

