به گفته‌ی تهیه‌کننده‌ی Final Fantasy 16، تیم اصلی سازنده‌ی بازی از این پروژه خارج شده و انتظار ندارند که روی دنباله‌ی مستقیم آن کار کنند.

نائوکی یوشیدا (Naoki Yoshida)، تهیه‌کننده‌ی بازی Final Fantasy 16، در مصاحبه با فامیتسو (Famitsu) گفت:

تیم اصلی توسعه‌دهنده‌ی Final Fantasy 16 از تیم سازنده‌ی DLC جدا شده است، بنابراین انتظار نداریم که دنباله یا اسپین آفی برای این بازی ساخته شود.

یوشیدا در ادامه توضیح داد که تیم سازنده هنگام ساختن دنیای Valisthea اطلاعات زیادی را جمع‌آوری کرد و اظهار داشت که ترجیح می‌دهد روی بازی بعدی کار کند و یا چالش جدیدی را در نظر بگیرد. این تهیه‌کننده درها را برای Final Fantasy 16 و گفت:

اگر از من بپرسید که آیا در آینده چیزی مرتبط با Final Fantasy 16 وجود خواهد داشت، فعلاً چیزی نمی‌دانم. از آنجایی که نمی‌دانم چه اتفاقی خواهد افتاد، ترجیح می‌دهم که چیزی را به صورت قطعی نگویم.

این تهیه‌کننده به واحد سوم تجارت خلاقیت داخلی شرکت اسکوئر انیکس (Square Enix) اشاره می‌کند، بنابراین ساخت یک اسپین آف یا یک پروژه‌ی فرعی دیگر می‌تواند امکان پذیر باشد، هر چند که دیدن سازنده‌ی اصلی بازی در تاریکی این موضوع نگران کننده است.

اسکوئر انیکس به تازگی بسته الحاقی پولی Final Fantasy 16 به نام Echoes of the Fallen را منتشر کرده است که یک داستان کاملاً جدید به همراه نبردها و سلاح‌های جدید را به بازی اضافه کرده است. همچنین بسته الحاقی The Rising Tide در سال آینده منتشر خواهد شد که در آن کلایو (Clive) در مقابل Leviathan عظیم‌الجثه قرار خواهد گرفت. در هر صورت به نظر می‌رسد که تیم سازنده روی یک بازی دیگر از Final Fantasy یا یک پروژه‌ی کاملاً جدید کار خواهد کرد.

منبع: Gamesradar