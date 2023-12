دانلود مراسم The Game Awards 2023

مدتی پیش، شاهد برگزاری مراسم The Game Awards 2023 بودیم و بهترین‌های سال دنیای معرفی شدند.

مهم‌ترین مراسم دنیای بازی‌های ویدیویی، که چند سالی است به رویدادی محبوب نزد گیمر‌ها تبدیل شده، برگذار شد و دو عنوان Alan Wake 2 و Baldur’s Gate 3، در این مراسم خوش درخشیدند. بازی Alan Wake 2 جوایز مهمی مثل بهترین روایت و بهترین کارگردانی را کسب کرد و از سوی دیگر، Baldur’s Gate 3 علاوه بر کسب جایزه بهترین بازی چندنفره، جایزۀ بهترین بازی سال را گرفت.

همچنین به رسم هر سال، شاهد نمایش‌های متعدد و معرفی عناوین جدیدی در این مراسم نیز بودیم. از معرفی دنباله‌ی بازی جدید کوجیما، یعنی OD، گرفته تا اثر جدید Moon Studios یعنی No Rest For the Wicked.

در ادامه می‌توانید مراسم را دانلود کرده یا مشاهده کنید:

