جدیدترین انیمه هایائو میازاکی یعنی انیمه The Boy And The Heron صدرنشین جدول باکس آفیس این هفته شد. انیمه The Boy And The Heron جدیدترین اثر از استودیو جیبلی به شمار می‌رود که توسط هایائو میازاکی ساخته شده و حالا در اولین هفته اکرانش در داخل آمریکا توانست به فروش ۱۲٫۸ میلیون دلاری دست پیدا […]

باکس آفیس | انیمه جدید هایائو میازاکی صدرنشین شد علی محمدپناه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - 14:10