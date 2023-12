مدت زمان بسته الحاقی Final Fantasy 16: The Rising Tide ده ساعت است؛ نسخه PC احتمالاً شامل DLC خواهد بود

دومین بسته الحاقی پولی Final Fantasy 16 به نام The Rising Tide به رازهای Leviathan می‌پردازد و اکشن‌های جدیدی را ارائه می‌دهد. همچنین برای تجربه‌ی نسخه PC این بازی استفاده از SSD توصیه می‌شود.

در حالی که اولین بسته الحاقی بازی Final Fantasy 16 به نام Echoes of the Fallen هم‌اکنون در دسترس قرار دارد، اسکوئر انیکس (Square Enix) به تازگی جزئیاتی از دومین بسته الحاقی عنوان مذکور با نام The Rising Tide را منتشر کرده است. طبق اطلاعات منتشر شده، بسته الحاقی دوم که در بهار ۲۰۲۴ منتشر می‌شود، نسبت به بسته الحاقی اول طولانی‌تر است و یک گیم‌پلی ۱۰ ساعته را ارائه می‌دهد.

تاکئو کوجیرائوکا (Takeo Kujiraoka)، کارگردان بسته الحاقی Echoes of the Fallen، در مصاحبه با نشریه Famitsu اظهار داشت که بسته الحاقی The Rising Tide به رازهای Leviathan می‌پردازد که با دیگر Eikonها به تصویر کشیده شده، اما برای دهه‌ها دیده نشده است. همچنین اکشن‌های جدیدی از Eikon وجود خواهد داشت که یکی از آن‌ها شامل مهارت‌های «orthodox» است که توانایی‌ها را افزایش می‌دهند، خواهد بود.

تیم سازنده همچنین در مورد نسخه PC بازی Final Fantasy 16 و چگونگی آماده سازی آن برای تجربه با DLC صحبت کرد. از طرفداران خواسته شده تا برای اعلام تاریخ انتشار این نسخه کمی صبر کنند و سیستم مورد نیاز متعاقباً اعلام خواهد شد. از سوی دیگر، نائوکی یوشیدا (Naoki Yoshida)، تهیه‌کننده بازی، تأیید کرد که بازیکنان برای تجربه‌ی این اثر روی PC به SSD نیاز دارند.

تهیه‌کننده Final Fantasy 16 در این باره گفت:

حتی اگر تمام تلاش خود را برای تنظیم پردازنده گرافیکی انجام دهیم، استفاده از هارد دیسک برای Final Fantasy 16 بسیار دشوار است، چرا که که سرعت بارگذاری در آن مهم است. اما تمام تلاش خود را برای بهینه‌سازی تا حد امکان انجام می‌دهیم، اما نمی‌توانیم به تنهایی کاری در مورد مانع سخت‌افزاری انجام دهیم، بنابراین استفاده از یک SSD را ضروری در نظر بگیرید. ما مشخصات دقیق سیستم مورد نیاز و پیشنهادی را در زمان دیگری اعلام خواهیم کرد.

بازی Final Fantasy 16 هم‌اکنون بر روی پلی استیشن ۵ در دسترس است و در تاریخی نامعلوم برای PC منتشر خواهد شد. لازم به ذکر است مدت زمان در انحصار قرار داشتن این اثر برای PS5 در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ (۱۰ دی ۱۴۰۲) به پایان خواهد رسید.