گوگل از بازی‌هایی که بیشترین تعداد جست‌وجو را در سال ۲۰۲۳ داشته‌اند رونمایی کرد. در میان سریال‌های تلویزیونی، The Last of Us بیشترین جست‌وجو را داشته است.

در صدر فهرست Hagwarts Legacy، اسپین‌آف جهان باز مجموعه هری پاتر، قرار دارد. این بازی پس از انتشار در ۱۰ فوریه ۲۰۲۳، به راحتی پرفروش‌ترین بازی اروپا در نیمه اول سال ۲۰۲۳ بود و در طول سال شاهد انتشار پورت‌های بعدی بازی یعنی نسخه‌های نسل هشتمی و سوییچ بودیم.

کمپانی Warner Bros در ماه مه گزارش داد که این بازی ۱۵ میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته است. این در حالی است که برخی از طرفداران هری پاتر به دلیل نظرات عمومی سازنده جی‌کی رولینگ که از نظر بسیاری ترنس‌فوبیک است، بازی را بایکوت کرده بودند.

سال ۲۰۲۳ همچنین شاهد جهشی در محبوبیت The Last of Us بود که مشخصاً به دلیل موفقیت اقتباس تلویزیونی HBO بوده است. در نتیجه، The Last of Us در رده دوم لیست بیشترین بازی‌های جست‌وجو شده در گوگل قرار گرفته است و در میان مجموعه‌های تلوزیونی دارای بیشترین تعداد جست‌وجو است.

لیست کامل به شرح زیر است:

Hogwarts Legacy The Last of Us Connections Battlegrounds Mobile India Starfield Baldur’s Gate 3 スイカ ゲーム (Suika Game) Diablo IV Atomic Heart Sons of the Forest

حضور عنوان موبایلی Suika Game در این لیست به ژاپن مربوط می‌شود، جایی که این بازی در رتبه اول لیست گوگل قرار گرفت (Hogwarts Legacy در رتبه دوم و The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom در رتبه سوم).

سال گذشته بیشترین بازی جستجو شده در گوگل Wordle بود که در بین ۱۰ عبارت برتر گوگل نیز رتبه اول جهانی را داشت.