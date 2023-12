Final Fantasy XVI و دیگر عناوین اسکوئر انیکس ممکن است هرگز به Xbox راه نیابند

بازی Final Fantasy XVI و دیگر عناوین استودیوی اسکوئر انیکس (Square Enix) ممکن است هرگز به پلتفرم ایکس باکس (Xbox) راه پیدا نکنند.

Final Fantasy XVI ،Final Fantasy VII Remake و Final Fantasy VII Rebirth همگی به عنوان انحصاری‌های زمانی پلی استیشن معرفی شده‌اند، اما ممکن است هرگز به ایکس باکس راه نیابند، زیرا ظاهراً انحصار عناوین شرکت اسکوئر انیکس در آینده بدتر خواهد شد.

در انجمن ResetERA، کاربری با اسم Head on the Block که قبلا به عنوان I’m a Hero Too شناخته می‌شد و اطلاعات صحیحی در مورد انواع عناوین ژاپنی ارائه می‌کرد، اخیراً در مورد معاملات انحصاری پلی استیشن و اسکوئر انیکس اظهار نظر کرده و گفته است که آن‌ها در شرف بستن قراردادهای بیشتر هستند.

بعید به نظر می‌رسد که اینسایدر مذکور به خرید احتمالی ناشر فرنچایز Final Fantasy اشاره داشته باشد، زیرا چیزی شبیه به این هرگز بدین شکل به بیرون درز پیدا نمی‌کند، اما به نظر می‌رسد که رابطه بین این دو شرکت نزدیک‌تر از گذشته خواهد شد. اگر اینطور باشد، برای بازیکنان ایکس باکس بسیار ناامیدکننده خواهد بود، زیرا مجبور خواهند شد برای لذت بردن از عناوینی مانند Final Fantasy XVI، یک کنسول پلی استیشن یا رایانه شخصی تهیه کنند.

به نظر می‌رسید که معرفی Final Fantasy XIV برای Xbox Series X و Xbox Series S پس از سال‌ها بودن در انحصار کنسول پلی استیشن، نشان از تغییر موضع ناشر مذکور در قبال انحصاری بودن محصولاتش داشته باشد، اما به نظر می‌رسد که بسیاری از بزرگ‌ترین عناوین این ناشر ممکن است هرگز روی کنسول‌های مایکروسافت (Microsoft) قرار نگیرند.

در همین حال، کار بر روی نسخه PC بازی Final Fantasy XVI ادامه دارد. به گفته تهیه‌کننده بازی، یعنی نائوکی یوشیدا (Naoki Yoshida)، ممکن است برای اجرای محصول به یک SSD نیاز داشته باشید، زیرا هیچ مقدار بهینه‌سازی نمی‌تواند بر سد سخت‌افزاری یک درایو مکانیکی غلبه کند.

