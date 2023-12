بازی بعدی Zelda دنباله مستقیم Tears of the Kingdom نخواهد بود

ایجی آئونوما (Eiji Aonuma)، تهیه‌کننده سری، می‌گوید که بازی بعدی از فرنچایز The Legend of Zelda دنباله مستقیم Tears of the Kingdom نخواهد بود.

خیلی پیش نمی‌آید که عنوان جدید The Legend of Zelda دنباله‌ای مستقیم از قسمت قبلی باشد و Majora’s Mask آخرین موردی بود که این کار را انجام داد تا اینکه Tears of the Kingdom در اوایل سال جاری عرضه گشت. هر زمان که عنوان بعدی The Legend of Zelda از راه برسد، طبق گفته ایجی آئونوما، تهیه‌کننده سری، برای باری دیگر یک محصول کاملاً جدید خواهد بود.

در مصاحبه اخیر با گیم اینفورمر (Game Informer)، آئونوما با تکرار اظهاراتِ مشابهِ اوایل سال که گفته بود بازی بعدی The Legend of Zelda چیزی «کاملاً جدید» خواهد بود، بیان داشت که ساخت «دنباله‌ای برای یک دنباله» «کمی نامطلوب به نظر می‌رسد» و بعید است که قسمت بعدی The Legend of Zelda ادامه مستقیم دیگری باشد. او گفت:

همانطور که قبلاً اشاره کردم، با Tears of the Kingdom ما به دنبال ساخت دنیایی بودیم که با Breath of the Wild ایجاد شده بود و واقعاً می‌خواستیم حداکثر امکاناتی را که می‌توانیم، در آن دنیا قرار دهیم. گمان می‌کنم Tears of the Kingdom شکل نهایی Breath of the Wild است، بنابراین به نظرم نیازی نیست دنباله‌ای مستقیم برای دنیایی که قبلاً به حداکثر کمال رسیده بسازیم.

در همین مصاحبه، هیدمارو فوجیبایاشی (Hidemaro Fujibayashi)، کارگردان Tears of the Kingdom، نیز گفت که قابلیت Ultrahand از این عنوان در بازی‌های آینده سری باز نخواهد گشت. پیش از این، سازندگان همچنین گفته بودند که Tears of the Kingdom هیچ‌گونه بستۀالحاقی‌ای دریافت نخواهد کرد، زیرا احساس می‌کنند از ایده‌هایی که برای بازی و دنیای آن داشتند، هر چیزی که می‌توانستند به دست آورده‌اند.

