Fntastic، استودیوی سازنده‌ی عنوان بحث‌برانگیز The Day Before، تنها چهار روز پس از انتشار نسخه‌ی دسترسی زودهنگام این بازی در استیم، تعطیلی خود را اعلام کرد. در همین راستا، توسعه‌دهنده‌ی بازی The Day Before بیانیه‌ای را منتشر کرده که به شرح زیر است: امروز ما تعطیلی استودیوی Fntastic را اعلام می‌کنیم. متأسفانه این استودیو از […]

استودیوی سازنده بازی The Day Before تعطیل می‌شود محسن رضوی فر ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - 22:59