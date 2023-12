فیلم Barbie و سریال Succession از جمله آثاری هستند که بیشتری نامزدی را در گلدن گلوب ۲۰۲۴ به دست آوردند.

به تازگی نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۲۴ اعلام شدند و در این میان نیز فیلم «باربی» و سریال «وراثت» بیشترین نامزدی را به خودشان اختصاص داده‌اند. این دو اثر امسال هر کدام توانستند در ۹ بخش متفاوت نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب شوند.

فیلم Oppenheimer ساخته کریستوفر نولان هشت نامزدی داشته و فیلم جدید مارتین اسکورسیزی یعنی فیلم Killers of the Flower Moon و فیلم Poor Things هر کدام هفت نامزدی به دست آوردند. در میان پخش‌کننده‌های فیلم نیز سرویس آنلاین نتفلیکس با کسب ۱۳ نامزدی رده نخست را در دست دارد و پس از آن نیز کمپانی برادران وارنر با ۱۲ نامزدی قرار گرفته است.

در بخش سریال نیز سریال «وراثت» بیشترین نامزدی را دارد و پس از آن سریال The Bear و Only Murders in the Building با پنج نامزدی قرار دارند و سریال The Crown با چهار نامزدی در رده بعدی قرار گرفته است و در بین شبکه‌های پخش‌کننده نیز شبکه اچ‌بی‌او و سرویس آنلاین مکس با ۱۷ نامزدی بیشترین نامزدی را در بین شبکه‌ها داشته است.

فیلم‌های مورد انتظار و برجسته‌ای همچون فیلم Ferrari، فیلم Napoleon، فیلم Origin و سریال Swarm از جمله آثاری هستند که به طور شگفت‌انگیزی در مراسم گلدن گلوب امسال نامزد نشدند. فهرست کامل نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۲۴ را در ادامه مشاهده می‌کنید.

گلدن گلوب ۲۰۲۴

بهترین فیلم درام

Anatomy of a Fall

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

The Zone of Interest

بهترین فیلم کمدی یا موزیکال

Air

American Fiction

Barbie

The Holdovers

May December

Poor Things

بهترین انیمه یا انیمیشن سینمایی

The Boy and the Heron

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

The Super Mario Bros. Movie

Suzume

Wish

جایزه دستاورد سینمایی و باکس آفیس

Barbie

Guardians of the Galaxy Vol. 3

John Wick: Chapter 4

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

Spider-Man: Across the Spider-Verse

The Super Mario Bros. Movie

Taylor Swift: The Eras Tour

بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان

فیلم Anatomy of a Fall – فرانسه

فیلم Fallen Leaves – فنلاند

فیلم Io Capitano – ایتالیا

فیلم Past Lives – آمریکا

فیلم Society of the Snow – اسپانیا

فیلم The Zone of Interest – انگلیس

بهترین بازیگر مرد در فیلم درام

بردلی کوپر – فیلم Bradley Cooper

لئوناردو دی کاپریو – فیلم Killers of the Flower Moon

کولمن دومینگو – فیلم Rustin

بری کیوگان – فیلم Saltburn

کیلین مورفی – فیلم Oppenheimer

اندرو اسکات – فیلم All of Us Strangers

بهترین بازیگر مرد در فیلم موزیکال یا کمدی

نیکلاس کیج – فیلم Dream Scenario

تیموتی شالامی – فیلم Wonka

مت دیمون – فیلم Air

پل جیاماتی – فیلم The Holdovers

واکین فینیکس – فیلم Beau Is Afraid

جفری رایت – فیلم American Fiction

بهترین بازیگر زن در فیلم درام

آنت بنینگ – فیلم Nyad

لیلی گلداستون – فیلم Killers of the Flower Moon

ساندرا هولر – فیلم Anatomy of a Fall

گرتا لی – فیلم Past Lives

کری مولیگان – فیلم Maestro

کایلی اسپانی – فیلم Priscilla

بهترین بازیگر زن در فیلم کمدی یا موزیکال

فانتازیا باریو – فیلم The Color Purple

جنیفر لارنس – فیلم No Hard Feelings

ناتالی پورتمن – فیلم May December

آلما پویستی – فیلم Fallen Leaves

مارگو رابی – فیلم Barbie

اما استون – فیلم Poor Things

بهترین بازیگر مکمل مرد

ویلم دفو – فیلم Poor Things

رابرت دنیرو – فیلم Killers of the Flower Moon

رابرت داونی جونیور – فیلم Oppenheimer

رایان گاسلینگ – فیلم Barbie

چارلز ملتون – فیلم May December

مارک رافلو – فیلم Poor Things

بهترین بازیگر مکمل زن

امیلی بلانت – فیلم Oppenheimer

دنیل بروکس – فیلم The Color Purple

جودی فاستر – فیلم Nyad

جولین مور – فیلم May December

رزمند پایک – فیلم Saltburn

داوین جوی رادولف – فیلم The Holdovers

بهترین کارگردان

بردلی کوپر – فیلم Maestro

گرتا گرویگ – فیلم Barbie

یورگوس لانتیموس – فیلم Poor Things

کریستوفر نولان – فیلم Oppenheimer

مارتین اسکورسیزی – فیلم Killers of the Flower Moon

سلین یانگ – فیلم Past Lives

بهترین فیلم‌نامه

Barbie

Poor Things

Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Past Lives

Anatomy of a Fall

بهترین آهنگ

آهنگ Addicted to Romance – فیلم She Came to Me

آهنگ Dance the Night – فیلم Barbie

آهنگ I’m Just Ken – فیلم Barbie

آهنگ Peaches – فیلم The Super Mario Bros

آهنگ Road to Freedom – فیلم Rustin

آهنگ What Was I Made For – فیلم Barbie

بهترین موسیقی متن

Poor Things

Oppenheimer

The Boy and the Heron

The Zone of Interest

Killers of the Flower Moon

Spider-Man: Across the Spider-Verse

بهترین سریال درام

۱۹۲۳

The Crown

The Diplomat

The Last of Us

The Morning Show

Succession

بهترین سریال کمدی یا موزیکال

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

Only Murders in the Building

Ted Lasso

بهترین مینی سریال، سریال آنتولوژی یا فیلم تلویزیونی

All the Light We Cannot See

Beef

Daisy Jones & the Six

Fargo

Fellow Travelers

Lessons in Chemistry

بهترین بازیگر زن در سریال درام

هلن میرن – سریال ۱۹۲۳

بلا رمزی – سریال The Last of Us

کری راسل – سریال The Diplomat

سارا اسنوک – سریال Succession

ایملدا استونتون – سریال The Crown

اما استون – سریال The Curse

بهترین بازیگر مرد در سریال درام

برایان کاکس – سریال Succession

کایران کالکین – سریال Succession

گری اولدمن – سریال Slow Horses

پدرو پاسکال – سریال The Last of Us

جرمی استرانگ – سریال Succession

دومینیک وست – سریال The Crown

بهترین بازیگر زن در سریال کمدی یا موزیکال

ریچل برازناهان – سریال The Marvelous Mrs. Maisel

کوئینتا برانسون – سریال Abbott Elementary

آیو ادبیری – سریال The Bear

ال فانینگ – سریال The Great

سلنا گومز – سریال Only Murders in the Building

ناتاشا لیون – سریال Poker Face

بهترین بازیگر مرد در سریال کمدی یا موزیکال

بری هاردر – سریال Barry

استیو مارتین – سریال Only Murders in the Building

جیسون سیگل – سریال Shrinking

مارتین شورت – سریال Only Murders in the Building

جیسون سودیکیس – سریال Ted Lasso

جرمی آلن وایت – سریال The Bear

بهترین بازیگر زن در مینی سریال، سریال آنتولوژی یا فیلم تلویزیونی

رایلی کیو – سریال Daisy Jones & the Six

بری لارسون – سریال Lessons in Chemistry

الیزابت اولسن – سریال Love & Death

جونو تمپل – سریال Fargo

ریچل وایز – سریال Dead Ringers

آلی وانگ – سریال Beef

بهترین بازیگر مرد در مینی سریال، سریال آنتولوژی یا فیلم تلویزیونی

مت بومر – سریال Fellow Travelers

سم کلافلین – سریال Daisy Jones & the Six

جان هم – سریال Fargo

وودی هارلسون – سریال White House Plumbers

دیوید اویلوو – سریال Lawmen: Bass Reeves

استیو ین – سریال Beef

بهترین بازیگر مکمل زن در سریال

الیزابت دبیکی – سریال The Crown

ابی الیوت – سریال The Bear

کریستینا ریچی – سریال Yellowjackets

جی اسمیت کامرون – سریال Succession

مریل استریپ – سریال Only Murders in the Building

هانا وادینگهام – سریال Ted Lasso

بهترین بازیگر مکمل مرد در سریال

بیلی کروداپ – سریال The Morning Show

متیو مک‌فادین – سریال Succession

جیمز مارسدن – سریال Jury Duty

ابن ماس باچراک – سریال The Bear

آلن راک – سریال Succession

الکساندر اسکاشگورد – سریال Succession

منبع: hollywoodreporter