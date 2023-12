در طی چهار سال گذشته از سال ۲۰۲۰ به بعد، انیمیشن‌های بسیار جالبی اکران شدند که جزو بهترین انیمیشن‌های این دهه محسوب می‌شوند.

دهه ۲۰۲۰ تا به حال یک دهه تاریخی و باورنکردنی برای فیلم‌های متحرک پیشگامانه و انقلابی است. از نسخه‌های استودیویی با بودجه انبوه گرفته تا نسخه‌های مستقل کوچکتر و شخصی‌تر، در سال‌های اخیر هیچ کمبودی در داستان‌های انیمیشنی استادانه و مسحورکننده وجود نداشته است. این دهه مطمئنا با داستان‌های فراموش‌نشدنی بیشتری به مخاطبان ادامه پیدا خواهد کرد چراکه حتی سال‌های آغازین این دهه آن را به یکی از بهترین دهه‌ها برای انیمیشن تبدیل کرده است.

دهه ۲۰۲۰ میلادی در دنیای انیمیشن با افزایش انیمیشن‌های شیک‌تر و تجربی‌تر تعریف شده است. همان‌طور که فیلم‌های انیمیشن سه بعدی در دهه ۲۰۱۰ به سطح بسیار بالایی دست پیدا کردند، در دهه ۲۰۲۰ انیمیشن‌ها بیشتر و بیشتر رویکردهای منحصربه‌فرد و خاص‌تری را در پیش گرفتند تا خودشان را برجسته کنند. این منجر به یکی از متنوع‌ترین و پویاترین دهه‌ها در دنیای انیمیشن‌های سینمایی شده که در هر سطحی تنوع زیادی از سبک‌های مختلف انیمیشن و انواع داستان‌ها دیده می‌شود.

۱۰. انیمیشن The Mitchells vs. The Machines – محصول سال ۲۰۲۱

انیمیشن انیمیشن The Mitchells vs The Machines

انیمیشن «میچل‌ها در برابر ماشین‌ها» داستان خانواده نامتعارف و ناکارآمد میچل‌ها را دنبال می‌کند که در میانه سفر جاده‌ای خانوادگی خود در مرکز شورش ربات‌ها قرار می‌گیرند. این خانواده به‌زودی تنها انسان‌هایی می‌شوند که در آخرالزمان رباتی اسیر نشده‌اند و اگر می‌خواهند فرصتی برای نجات بشریت داشته باشند، باید مشکلات و اختلافات خودشان را کنار بگذارند.

انیمیشن «میچل‌ها در برابر ماشین‌ها» توسط سبک انیمیشن‌سازی پر انرژی و به‌شدت شیک خودش تعریف می‌شود که ترکیبی از انبوهی از طرح‌های دو بعدی است که روی اکشن و دیگر صحنه‌ها تأکید مضاعفی می‌کند. علاوه بر این که این انیمیشن سبک انیمیشن‌سازی بسیار منحصربه‌فرد و یکتایی دارد، همچنین رابطه صمیمانه‌تری بین انیمیشن با داستان و مضامین موجود برقرار می‌کند و به طور مستقیم شخصیت‌ها و کشمکش‌ها را با انیمیشن به تصویر می‌کشد. این فیلم نامه‌ای عاشقانه نه تنها برای علاقه‌مندان به فیلمسازی بلکه برای هر کسی است که تمایل و چشم‌اندازی برای خلق کردن دارد.

۹. انیمیشن Soul – محصول سال ۲۰۲۰

انیمیشن Soul

یکی از بهترین فیلم‌های مدرن پیکسار، انیمیشن «روح» است که داستان معلم موسیقی‌ای به نام جو گاردر را روایت می‌کند که آرزوهای بسیار زیادی برای تبدیل شدن به یک موزیسین بزرگ جاز دارد اما پس از اینکه در آستانه موفقیت قرار دارد، در نهایت تصادف می‌کند و از دنیا می‌رود. جو در حالی که روحش از بدنش جدا شده است، به یک سفر معنوی می‌رود و این در حالی است که سعی دارد تا به بدن خودش و زمین بازگردد. جو در این سفر خودش همراه با روح در حال آموزشی به درک بیشتری از پیچیدگی‌ها و زیبایی‌های زندگی با فراز و نشیب‌های فراوان آن دست پیدا می‌کند.

در حالی که این اثر پیکسار از میراث تقریباً بی‌نقص این استودیو از سال‌های قبل و خاطره‌انگیز آن فاصله زیادی دارد اما انیمیشن «روح» گواهی از آن است که این استودیو همچنان قادر به خلق آثار هنری قدرتمند و با طنین احساسی است. همان‌طور که برای هر فیلم پیکسار اتفاق می‌افتد، انیمیشن «روح» نیز از فناوری انیمیشن‌سازی بسیار خوبی برخوردار است و سازندگان توانستند به‌خوبی بازسازی انیمیشنی بی‌نقصی را از شهر نیویورک ارائهّ بدهند. انیمیشن «روح» توانسته در جمع بهترین آثار پیکسار قرار بگیرد و مطمئنا با پیام ماندگار و احساسی خودش و همچنین موضوعاتی که روی بزرگسالان و کودکان تأثیر می‌گذارد، در ذهن مخاطبان ماندگار خواهد بود.

۸. انیمیشن The House – محصول سال ۲۰۲۲

انیمیشن The House

انیمیشن «خانه» محصول سال ۲۰۲۲ میلادی مجموعه‌ای از سه داستان کوتاه متفاوت را روایت می‌کند که در سه دوره متفاوت جریان دارند و این در حالی است که هر سه داستان درون یک خانه اتفاق می‌افتند و صاحبان این خانه را به وحشت می‌اندازند. از یک خانواده فقیر و مشکل‌دار گرفته تا یک توسعه‌دهنده زمین مضطرب تا یک صاحبخانه خسته، این خانه مرموز راه‌هایی برای تحمیل درد و کابوس بر میزبانان خودش پیدا می‌کند. این اثر به همان اندازه که یک فیلم کمدی تلخ است، فیلمی ترسناک نیز به شمار می‌رود و بنابراین، وقایع پیشرو به همان اندازه که خنده‌دار به نظر می‌رسند، ماهیت وحشتناک و تاریکی درون خودشان دارند.

انیمیشن «خانه» بدون شک یکی از منحصربه‌فردترین انیمیشن‌ها در دهه جاری به شمار می‌رود و یک فیلم آنتولوژی ترسناک، کمدی و تلخ است که به‌صورت استاپ‌موشن ساخته شده است. بزرگترین نقطه قوت این اثر سینمایی نیز سبک انیمیشن‌سازی فرازمینی و سورئال آن به شمار می‌رود اما فیلم‌نامه شوخ‌طبع و شخصیت‌های جذاب باعث شدند تا فیلم مؤثر باشد و همانند یک فیلم کمدی تلخ مستقل به نظر برسد. سبک آنتولوژی این اثر نیز سبب شده تا تماشای آن بسیار راحت و قابل هضم باشد و در ترکیب با مضامین انتزاعی، خط داستانی و پایان‌های آن عملکرد خوبی داشته باشند.

۷. انیمیشن Flee – محصول سال ۲۰۲۱

انیمیشن Flee

انیمیشن «فرار کن» مستندی دانمارکی است که داستان امین را روایت می‌کند، مردی که به‌عنوان یک نوجوان بدون همراه و به‌عنوان پناهنده از افغانستان به دانمارک آمد و در سفرش با اتفاقات متحول کننده متعددی روبه‌رو شد. حالا این مرد ۳۶ ساله، مردی تحصیل کرده و موفق است و ازدواج نیز کرده است اما تقریباً در تمام زندگی خودش گذشته پناهندگی‌اش را پنهان کرده است. برای اولین بار، امین قصد دارد حقایق گذشته دردناک خودش را با شریک زندگی‌اش به اشتراک بگذارد و همین نیز زندگی‌اش را مورد تهدید قرار می‌دهد.

به‌ندرت پیش می‌آید که مستندی در قالب انیمیشن روایت شود اما سبک و اجرای انیمیشن «فرار کن» باعث می‌شود که بیننده از تماشای آن لذت ببرد و خواهان ساخت مستندهای بیشتری در این سبک باشد. فیلم از سبک انیمیشن استفاده می‌کند تا تصویری قدرتمند از داستان دلخراش و واقعی امین بسازد و بازگویی نزدیک‌تر و صمیمی‌تر از داستان دلخراش عاطفی وی را ایجاد کند. حتی بینندگانی که تجربه چندانی از تماشای مستند ندارند نیز باید به تماشای این اثر بنشینند چراکه این انیمیشن یکی از پیشگامانه‌ترین و به‌یادماندنی‌ترین مستندهای اخیر است.

۶. انیمه Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time – محصول سال ۲۰۲۱

انیمه Evangelion 30 + 10 Thrice Upon a Time

انیمه Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time پایانی واقعی برای یکی از شناخته شده‌ترین و نمادین‌ترین انیمه‌های سریالی تمام دوران یعنی Neon Genesis Evangelion به شمار می‌رود. این فیلم یک بازگویی مدرن از اکت پایانی این مجموعه به شمار می‌رود، اکتی که بیشتر با نام End of Evangelion شناخته می‌شود و از اثر اصلی نوشته هیدیاکی آنو است. برای پایان انیمه‌ای که بسیار نمادین است و توسط بینندگان از سراسر جهان مورد تجلیل قرار گرفته، انیمه Thrice Upon a Time توانست مجموعه را به طور کامل ارائهّ بدهد و آن را به‌گونه‌ای به پایان برساند که قبلاً همانند آن دیده نشده است.

این انیمه توانست به یکی از شاهکارترین فیلم‌سازی‌ها دست پیدا کند و توانست دهه‌ها زمینه‌سازی و هایپ را به‌گونه‌ای ارائه بدهد که عدالت را برای داستان اصلی برقرار می‌کند و در عین حال، داستان را به روش تأثیرگذار خودش روایت می‌کند. این فیلم بسیاری از مضامین قدرتمند و نمادگرایی که داستان اصلی انجام داد را متعادل می‌کند و در عین حال، توانسته با در نظر داشتن مجموعه اصلی، مضامین مدرن و جاودانه‌تری را درون خودش منعکس کند. مطمئنا برای طرفداران این مجموعه، این انیمه پایانی عالی و بی‌نقص به شمار می‌رود.

۵. انیمیشن Marcel the Shell with Shoes On – محصول سال ۲۰۲۱

انیمیشن Marcel the Shell with Shoes On

انیمیشن «مارسل صدف کفش به پا» اثری تمسخرآمیز است که زندگی عجیب و ساده مارسل را دنبال می‌کند، صدفی دوست‌داشتنی و کوچک که زندگی خودش را در شکاف‎‌های کوچک خانه‌ای در حومه شهر می‌گذراند. او که با مادربزرگش کانی زندگی می‌کند، از زندگی کوچکش نهایت استفاده را می‌برد و این در حالی است که متأسفانه او از خانواده‌اش جدا شده است اما روحیه خودش را بالا نگه داشته و امیدش را از دست نداده است. او پس از ارتباط با فیلمسازی به نام دین، این دو به سفری رفتند تا مارسل بتواند بار دیگر در کنار خانواده‌اش قرار بگیرد و همین نیز باعث می‌شود تا آن‎‌ها با خطرات دنیا آشنا شوند.

انیمیشن «مارسل صدف کفش به پا» ترکیبی از انیمیشن‌سازی استاپ‌موشن مؤثر و ساده با سبک تمسخرآمیز واقع‌گرایانه است که داستانی خنده‌دار و در عین حال ساده درباره خودیابی و رشد را ایجاد کرده است. به همان دلایلی که شخصیتی مانند پدینگتون بسیار دوست‌داشتنی است، مارسل و داستانش سرشار از سلامتی و احساسات دلگرم‌کننده هستند که مطمئنا بیننده‌ها را عاشق داستان خودش می‌کند. این فیلم همچنین با یادآوری عمیق و مضامین همیشگی خود از بزرگ شدن و از فقدان، ترسی ندارد که قلب بینندگان را بفشارد.

۴. انیمیشن Wolfwalkers – محصول سال ۲۰۲۰

