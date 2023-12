نقد و بررسی بازی Persona 5 Tactica

بازی Persona 5 Tactica سعی دارد این اثر نمادین نقش‌آفرینی را وارد ژانر تازه‌ای کند و یک گیم‌پلی نوآورانه ارائه دهد. با نقد و بررسی این بازی همراه ما باشید.

Persona 5 Tactica سعی دارد کمی از سنت‌های این سری فاصله بگیرد و خود را به عنوان یک بازی جدید مطرح کند؛ عنوانی که می‌خواهد طرفداران دیگر ژانرها نیز به آن علاقه‌مند شوند و صرفا جامعه‌ هدف از پیش مشخصی نداشته باشد. ورود بازی‌ها به ژانرهای دیگر همواره با پستی بلندی‌هایی همراه بوده و موفق شدن در این امر کار ساده‌ای نیست؛ به عنوان مثال Halo Wars که اثر استراتژیک Halo شناخته می‌شود، هیچوقت به موفقیت سری اصلی خود نرسید و چندان هم بازی قابل قبولی نبود.

با این حال، Atlus در همان تریلرهای اولیه‌ معرفی بازی سعی کرد مخاطبین را متوجه کند که Persona 5 Tactica طرفداران قدیمی را نیز فراموش نکرده و اکثر کاراکترهای اصلی بازی همان شخصیت‌های دوست‌داشتنی Persona 5 هستند؛ اما این بار با دوربین و سبک متفاوتی با آن‌ها سر و کار خواهید داشت. آیا این استودیوی موفق توانسته ژانر استراتژی تاکتیکال نوبتی را روی این بازی به خوبی بنشاند؟

داستان بازی یک دنباله برای Perosna 5 است و اتفاقات رخ داده در بازۀ تعطیلات گروه Phantom Thieves را دنبال می‌کنیم. بعد از آن که سیاستمدار منفور نسخه‌ی پنجم در برابر این گروه زانو زد و به اهداف شومش نرسید، حالا در طی اتفاقاتی مرموز، یک کاندیدای نخست‌وزیری که به ظاهر فرد عادل و مردم‌دوستی می‌باشد، ربوده شده و مدت‌هاست از او خبری نیست. بعد از اعلام این خبر در تلویزیون، گروه Phantom Thieves به دنیای جدیدی در قاره‌ی اروپا و زمان قرون وسطی منتقل می‌شوند. این سرزمین که Kingdom نام دارد، توسط دیکتاتوری خون‌خوار به نام Marie حکم‌فرمایی می‌شود که با مهارت‌های خود به راحتی مردم را شست و شوی مغزی داده و مردم سرزمین را به برده‌های خود تبدیل کرده است.

با ربوده‌ شدن اعضای Phantom Thieves، به جز جوکر و مورگانا توسط ماری، جوکر در نهایت درماندگی، پیشنهاد همکاری یک گروه انقلابی ضد این دیکتاتور را پذیرفته وحالا هم برای آزادی دوستانش و هم نابودی Marie با همکاری این گروه باید تلاش کند. روایت بازی سرراست و مناسب بوده و به عنوان یک بازی که تمرکز اصلی‌اش روی گیم‌پلی تاکتیکی‌اش است، داستان کاملا قابل قبول و جذابی را ارائه می‌دهد. کاتسین‌های بازی همچنان حالت انیمه‌ای خود را حفظ کرده و اتفاقات مهم داستانی به شکل جذابی نمایش داده می‌شوند. همچنین صحبت‌های شخصیت‌های بازی شبیه به رمان‌های گرافیکی شده که کاملا با سبک بازی تطابق دارد.

به جز شخصیت‌های اصلی Persona 5، کاراکترهای جدید و تعیین‌کننده‌ای نیز در خط داستانی حضور دارند. آنتاگونیست اصلی بازی، Marie، انگیزه‌ای بسیار بزرگ‌تر از آنچه نمایش می‌دهد در پس افکار خود دارد و به خوبی پرداخت شده است. Toshiro به عنوان یک سیاستمدار، شخصیت‌پردازی جذابی داشته و سعی شده یک کاراکتر خاکستری و سیاستمداری هوشیار نشان داده شود. Erina نیز که رهبر گروه انقلابی و عضو جدید Party شماست، یک قهرمان فداکار است که برای پاک شدن دیکتاتوری از کشورش، از جان خود نیز می‌گذرد.

اگر داستان برای شما در اولویت باشد، احتمالا روایت بازی چندان نیاز شما را ارضاء نکند. تمرکز اصلی بازی چیز دیگری است و وقتی تا اواسط آن پیش بروید، متوجه می‌شوید با توجه به سبک بازی، داستان آن کاملا مناسب است و گسترده‌ کردن آن باعث می‌شد بازی از یک عنوان تاکتیکال به یک رمان گرافیکی تبدیل شود و همان بلایی سرش بیاید که قبلا در Valkyrie 4 شاهد آن بودیم. اگر روی جزئیات ریز نشوید، از روایت بازی کاملا لذت خواهید برد.

قبلا ورود Perosna به ژانرهای دیگر همچون Hack’n Slash را دیده‌ بودیم. Persona 5 Strikers به خوبی توانست طرفداران سبک مذکور را به این فرنچایز علاقه‌مند کند و حالا به سراغ طرفداران سبک استراتژی آمده است. اگر عناوین هم‌سبک این بازی مانند Gears Tactics و XCOM و Desperados را بازی کرده باشید، تا حد زیادی با نحوه‌ی کارکرد گیم‌پلی آشنا خواهید بود. ترکیب گیم‌پلی Desperados و جهان Persona با المان‌های بازی Persona 5، شما را به Persona 5 Tactica خواهد رساند. با این حال، در لحظاتی از بازی بی‌تجربگی سازندگان در این سبک به چشم می‌خورد که به تجربه‌ی کلی شما لطمه وارد می‌کند.

در استراتژی تاکتیکال نوبتی شما می‌توانید در هر نوبت که شامل حرکت، ضربه و استفاده از Persona با تمام اعضای پارتی می‌شود، اعمال خاصی را به کار بگیرید و سپس منتظر نوبت دشمن باشید. همچنین می‌توانید صرفا با شخصیت‌ها حرکت کنید یا کاور بگیرید و به صورت دستی نوبتتان را تمام کنید. در این بازی، می‌توانید ۳ نفر را به عنوان اعضای خط مقدم انتخاب کنید و Futaba هم مثل همیشه به عنوان پشتیبان به شما HP و SP می‌رساند. از سوی دیگر، برخلاف بازی اصلی، حضور جوکر در میان اعضای پارتی ضروری نیست و ترکیب دلخواه خود را می‌توانید به میدان ببرید.

شما باید هوشمندانه در زمین مبارزه حرکت کنید، کاور بگیرید، تیراندازی کنید یا از قدرت‌های مخصوص مانند Persona استفاده کنید. در اینجا دیگر صرفا ضربه‌ زدن شما را پیروز نمی‌کند، بلکه کار تیمی و حرکات هوشمندانه و محاصره کردن دشمنان نقش حیاتی در پیروزی شما دارد. اگر در بازی اصلی، Down کردن تمام دشمنان یا باس‌فایت برای انجام All Out Attack و نابودی خط سلامتی دشمنان کافی بود، در اینجا علاوه بر آن باید آرایش نظامی مخصوصی با اعضای تیم خود بگیرید تا مجوز انجام All Out Attack به شما داده شود.

هر شخصیت محدودیت حرکتی خاصی را در جهت‌های مختلف دارد. مورگانا به دلیل جثه‌ی ریز تا سقف ۷ مربع و هارو به دلیل سلاح سنگینش تا سقف ۴ مربع می‌تواند در هر جهت حرکت کند و توجه به این مورد نقش مهمی را در پیش‌روی شما خواهد داشت. پرسوناهای کاراکترها نیز رنج‌های مختلفی دارند و انواع نزدیک‌زن و دور زن را خواهید دید. همچنین حالا کاراکترها به جز پرسوناهای اصلی، می‌توانند یک Sub Persona نیز داشته باشند. در بازی اصلی تمام کاراکترها به جز جوکر فقط یک Persona داشتند و حالا تمام شخصیت‌ها می‌توانند دو Persona داشته باشند و در اوقات مختلف به شکل‌های گوناگون از آن‌ها بهره ببرند.

کاورها در میدان مبارزه به دو شکل محافظت نسبی و کامل وجود دارند و جای‌گیری شخصیت‌ها در پایان هر نوبت برای محافظت از ضربات دشمنان بسیار مهم است. همچنین اگر با هر کاراکتری از پارتی، ضربه‌ای به دشمن وارد نکنید و صرفا با او حرکت کنید، آن شخصیت شارژ می‌شود. شارژ شدن اعضای پارتی، توان انجام حرکت بیشتر به اندازه‌ی یک مربع به کاراکتر داده و در صورتی که در بخش Skills نیز مهارت‌های خاصی را برای او آزاد کرده باشید، باعث قدرت بیشتر حمله یا دفاع او نیز می‌شود.

هر شخصیت یک Unique Power دارد. در این بازی به جز HP و SP، یک Voltage هم دارید که بین اعضای Party مشترک است و با پیشرفت در مبارزه و وارد کردن ضربات مختلف به دشمنان، Voltage نیز به تدریج پر می‌شود و با کامل شدن آن، این قدرت مخصوص قابل استفاده خواهد بود. قدرت‌های مخصوص، مناسب با Persona اصلی هر شخصیت هستند. به عنوان مثال، قدرت مخصوص آنا، Femme Fetale نام دارد که باعث رها شدن یک بمب قدرتمند و آتش‌زا می‌شود که با پرسونای و قدرت Burn کاملا سازگاری دارد.

Quests و Skills دو بخش دیگر از قسمت‌های جذاب گیم‌پلی هستند. هر شخصیت درخت مهارت مخصوص خود را دارد و با کسب GP می‌توانید مهارت‌های بیشتری برای آن‌ها آزاد کنید. این مهارت‌ها شامل میزان سلامتی و مانا، قدرت پرسوناها و توانایی‌های شارژ آن‌ها می‌شوند. با پیشرفت در این قسمت، به وضوح قدرتمندتر شدن Statها و تاثیرشان در مبارزات را خواهید دید. بخش Quests نیز مخصوص ماموریت‌های فرعی است که نسبت به ماموریت‌های اصلی تنوع و چالش بیشتری دارند. در این ماموریت‌ها باید با افراد خاصی در پارتی پیش بروید و در تعداد نوبت‌ها برای پیروزی نیز محدودیت‌ خواهید داشت.

با ازدیاد شخصیت‌های قابل بازی و قابل انتخاب برای Party، دردسرهای شما برای انتخاب کاراکترها نیز بیشتر شده و باید از میان سیلی از کاراکترها، فقط ۳ نفر را انتخاب کنید. در این انتخاب باید به قابلیت‌های اعضای تیم و دشمنان نیز دقت کنید و با ظرافت آن‌ها را به میدان نبرد ببرید. با استفاده از قدرت Analyze می‌توانید میزان حرکات هر شخصیت، انواع حملات و پرسوناهایشان را ببینید و راحت‌تر افراد مورد نظر خود را انتخاب کنید. استراتژی در گیم‌پلی بازی حرف اول را می‌زند.

