رابرت پتینسون در نخستین تجربه صداپیشگی خود در انیمه تحسین شده The Boy and the Heron شخصیتی قابل توجه را به تصویر کشیده است.

انیمه The Boy and the Heron (پسرک و حواصیل) مدتی می‌شود که در سینمای آمریکا به نمایش درآمده و توانسته تا با استقبال گسترده‌ای از سوی مخاطبین غربی مواجه شده تا افتتاحیه پر سر و صدایی را به ثبت برساند. ساخته تحسین شده هایائو میازاکی که به عنوان یکی از شانس‌های اصلی بهترین انیمیشن جشنواره اسکار امسال شناخته شده و از بازیگران مطرح هالیوود نظیر کریستین بیل، فلورنس پیو، مارک همیل، دیو باتیستا، ویلم دفو، جما چن، کارن فوکوهارا و رابرت پتینسون بهره گرفته است که توجه هر مخاطبی را جلب خواهد کرد.

با این حال یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد دوبله غربی این انیمه را باید به شخص رابرت پتینسون ارتباط داد. بازیگر توانمند سال‌های اخیر هالیوود که در نخستین تجربه صداپیشگی خود ایفای شخصیت حواصیل خاکستری را بر عهده گرفته و شگفت‌انگیز ظاهر شده است. در ادامه می‌توانید ویدیویی حول محور صداپیشگی این بازیگر را مشاهده نمایید.

دانلود ویدیو

اکران انیمه سینمایی The Boy and the Heron برای کشورهای اروپایی در تاریخ در تاریخ ۲۶ دسامبر (۵ دی) برنامه ریزی شده است.

منبع: کامیک‌بوک