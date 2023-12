اطلاعات منتشر شده در صفحه‌ی لینکدین یکی از کارمندان مایکروسافت نشان می‌دهد که بازی South of Midnight، عنوان اکشن ماجراجویی استودیوی Compulsion Games، در سال آینده میلادی عرضه خواهد شد. بازی South of Midnight که توسط استودیوی سازنده‌ی عنوان We Fappy Few در دست توسعه قرار دارد، در تابستان گذشته و در جریان رویداد Xbox […]

شایعه: بازی South of Midnight در سال ۲۰۲۴ منتشر خواهد شد محسن رضوی فر ۲۱ آذر ۱۴۰۲ - 18:49