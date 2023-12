یکی از عناوین ماه دسامبر PS Plus Extra فاش شد

شرکت سونی (Sony) قرار است تا ۲۴ ساعت آینده فهرستی از عناوین PS5 و PS4 را که این ماه (دسامبر) برای PS Plus Extra و PS Plus Premium عرضه می‌شوند، اعلام کند.

شرکت سونی قرار است تا ۲۴ ساعت آینده فهرستی از عناوین PS5 و PS4 را که این ماه (دسامبر) برای PS Plus Extra و PS Plus Premium عرضه می‌شوند اعلام کند، اما به نظر می‌رسد یک بازی قبلاً به طور تصادفی از طریق کمپین PS Stars لو رفته باشد. کمپین مذکور از مشترکین می‌خواهد که بازی Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin را تجربه کرده و ۵۰ امتیاز کسب کنند، اما این بازی هنوز بخشی از هیچ سطح PS Plus نیست.

به این ترتیب، اعضا مشکوک هستند که عنوان ARPG فوق‌الذکر هفته آینده به PS Plus Extra اضافه خواهد شد و فردا به طور رسمی از آن رونمایی می‌شود. سونی معمولاً بین ۱۵ تا ۲۰ بازی را در به‌روزرسانی اشتراک ماهانه خود می‌گنجاند، بنابراین Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin فقط نوک یک کوه یخ خواهد بود.

