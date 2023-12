آندره بروگر در گذشت

آندره بروگر، ستاره‌ی سریال‌های Brooklyn Nine-Nine و Homicide: Life on The Street در ۶۱ سالگی دار فانی را وداع گفت.

با اینکه کارنامه‌ی کاری آندره بروگر فقید آثار سینمایی و تلویزینوی متعددی را در بر می‌گیرد؛ اما وی بیش‌تر به خاطر ایفای نقش کاپیتان هولت در سریال Brooklyn Nine-Nine (بروکلین نه-نه) در میان سینماگران شناخته می‌شود. نقش‌آفرینی قدرتمند و فوق‌العاده‌ی او در قامت کاپیتان هولت، او را به یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های این سریال کمدی تبدیل کرد و برای وی جوایز متعددی به ارمغان آورد.

از دیگر نقش‌های ماندگار وی می‌توان به نقش کارآگاه فرنک پمبلتون در سریال Homicide: Life on The Street (قتل: زندگی در خیابان) که منجر به محبوبیت فزاینده‌ی این سریال شد و اوون ثرو جونیور در سریال Man of a Certain Age (مرد میانسال) اشاره کرد.

اوون یک دلال خودرو است که با بیماری دیابت دست‌وپنجه نرم می‌کند. او و دو دوست دیگرش یعنی جو و تری که به تازگی به میانسالی رسیده‌اند؛ با بحران میانسالی مواجه می‌شوند و ابعاد مختلف زندگی آن‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

گیمفا به نوبه‌ی خود این ضایعه را به جامعه‌ی سینمایی تسلیت می‌گوید.

منبع: کولایدر