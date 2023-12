آمدن قریب‌الوقوع Project Resolve بدان معنی است که شرکت یوبیسافت (Ubisoft) مجبور شده تا برخی از برنامه‌های خود را برای محتوای آینده The Division 2 تغییر دهد. The Division 3 ممکن است در حال توسعه باشد، اما به نظر می‌سد که نسخه قبلی آن هنوز نیز راه درازی در پیش دارد. The Division 2 پس […]

DLC بعدی The Division 2 تا سال ۲۰۲۵ به تعویق افتاد علیرضا محمدی ۲۲ آذر ۱۴۰۲ - 18:18