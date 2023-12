به تازگی تیزری از فیلم مورد انتظار Ferrari ساخته مایکل مان منتشر شده که نیم نگاهی از آن را به نمایش در می‌آورد.

فیلم «فراری» جدیدترین ساخته مایکل مان به شمار می‌رود که به تازگی تیزری از آن منتشر شده که نیم نگاهی از پشت صحنه آن را به نمایش در می‌آورد. این تیزر داستان بازیگران و عوامل سازنده این اثر سینمایی را نشان می‌دهد که در تلاش برای تولید این اثر سینمایی هستند، اثری که در آستانه سال نوی میلادی اکران خواهد شد.

فیلم «فراری» با بازی بازیگران برجسته و توانمندی همچون آدام درایور، شایلین وودلی، سارا گودون، پنه‌لوپه کروز و پاتریک دمپسی است. مایکل مان که بیشتر به خاطر ساخت فیلم The Last of the Mohicans و فیلم Heat شهرت دارد، چشم‌انداز خاصی برای ساخت فیلم‌ها دارد.

همین موضوع نیز درباره فیلم جدید او یعنی فیلم «فراری» نیز صدق می‌کند. در این تیزر تازه می‌توان شنید که مایکل مان می‌گوید فیلمی می‌خواهد که او را درگیر کند و او را در موقعیت قرار دهد و بیننده فقط مشاهده‌گر اتفاقات نباشد.

فیلم «فراری» اولین فیلم مایکل مان در طی هفت سال گذشته و پس از ساخت فیلم Blackhat با بازی کریس همسورث محصول سال ۲۰۱۵ میلادی است. فیلم «فراری» قرار است در تاریخ ۲۵ دسامبر سال ۲۰۲۳ میلادی (دوشنبه ۴ دی ۱۴۰۲) روی پرده سینماها اکران شود.

منبع: collider