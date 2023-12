به تازگی تولیدکنندگان محتوا و وبسایت‌های گیمینگ دعوت شدند تا تجربه‌ای از بازی Prince of Persia: The Lost Crown داشته باشند. یکی از تولیدکنندگان محتوای ایرانی (کانال Red Buzz) نیز به بازی دسترسی داشته و ویدیویی از دوبلۀ انگلیسی و زیرنویس / رابط کاربری فارسی آن به اشتراک گذاشته است.

شما با کلیک روی دکمۀ زیر، به ویدیوی مذکور هدایت خواهید شد:

بازی کامل Prince of Persia: The Lost Crown در تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳ (۲۸ دی ۱۴۰۲) برای PS5 ،Xbox Series X/S ،PS4 ،Xbox One ،Nintendo Switch و PC عرضه خواهد شد.