شرکت یوبیسافت (Ubisoft) اخیراً نام‌های دامنه‌ای را برای یک بازی معرفی نشده از سری Might & Magic ثبت کرده است.

کاربری به نام Kurakasis در توییتر ادعا کرده که یوبیسافت در ماه گذشته نام‌های دامنه mayandmagicfates.com و may-and-magic-fates.com را ثبت نموده است. در حالی که این خبر هنوز به صورت رسمی تایید نشده، اما گمان می‌رود که این موارد می‌تواند به فهرست‌های شغلی قبلی یوبیسافت شانگهای (Ubisoft Shanghai) مرتبط باشد که گفته شده بود این استودیوی چینی در حال توسعه یک بازی جدید AAA از فرنچایز Might & Magic است. در یکی از بخش‌های این آگهی شغلی به جذب یک کارگردان طراح جهان بازی اشاره شده بود که می‌بایست تجربه قابل‌ توجهی در توسعه‌ی بازی‌های جهان باز داشته باشد.

سری Might & Magic از جمله فرنچایزهای قدیمی در صنعت بازی به شمار می‌رود؛ جایی که نسخه‌ی اول این مجموعه با عنوان Might and Magic Book One: The Secret of the Inner Sanctum در سال ۱۹۸۶ منتشر شد. این سری ابتدا توسط استودیوی New World Computing توسعه داده شد و سپس در سال ۱۹۹۶ به ۳DO تغییر نام یافت.

یوبیسافت به دنبال منحل شدن ۳DO در سال ۲۰۰۳، امتیاز فرنچایز Might & Magic را به قیمت ۱.۳ میلیون دلار خریداری کرد. آخرین بازی شماره‌ای این مجموعه با نام Might & Magic X: Legacy در سال ۲۰۱۴ برای PC و Mac منتشر شد. این بازی اولین بازی اصلی از مجموعه مذکور بود که با فاصله زمانی ۱۲ ساله، طولانی‌ترین فاصله را بین عناوین شماره‌دار این سری از زمان شروع آن به ثبت رساند. این اثر که توسط استودیوی Limbic Entertainment ساخته و توسط یوبیسافت منتشر شد، میانگین نمرات ۷۱ را در متاکریتیک دریافت کرد.

